Haaland zweimal eiskalt: ManCity siegt bei mutigen Clarets

Manchester City hat zum Auftakt der Premier League erwartungsgemäß bei Aufsteiger FC Burnley gewonnen. Der Triple-Sieger hatte dabei teilweise Probleme - doch auch einen eiskalten Goalgetter in den eigenen Reihen. Die Clarets dezimierten sich spät selbst.

Rodrigo (#16) und Erling Haaland liegen sich jubelnd in den Armen. Getty Images

Nach der Niederlage im Community-Shield-Finale gegen Arsenal (1:4 i. E.) nahm ManCity-Coach Pep Guardiola fünf Wechsel vor: Stammtorwart Ederson, Lewis, Aké, de Bruyne und Foden verdrängten Ortega Moreno, Kovacic und Grealish auf die Bank. Ruben Dias und Stones fehlten im Kader. Gvardiol stand dafür erstmals im Spieltagsaufgebot.

Ecken-Variante führt zur Führung

Gegen Aufsteiger FC Burnley um Ex-City-Spieler und den heutigen Trainer Vincent Kompany ging es für den Triple-Sieger direkt los wie erwartet: Nach einer feinen Ecken-Variante flankte de Bruyne auf Rodrigo, dessen Kopfball-Ablage verwertete Torjäger Haaland aus kurzer Distanz (4.). ManCity dominierte anschließend das Geschehen.

Burnley um Englands U-21-Held Trafford im Tor (kam von ManCity) sowie dem deutschen Verteidiger und Ex-Gladbacher Beyer hielt gut dagegen. Doch wenn sich die mutige Kompany-Elf sehenswert nach vorne kombinierte, ließ sie im letzten Drittel entscheidend nach. Beispiele hierfür lieferten Amdouni (in der 28. noch gerade so von Rodrigo gestoppt) und Foster, der eine Minute später am Tor vorbeischoss.

Haaland nach Burnleys Drangphase eiskalt

Besser machte es ManCity: Nachdem zunächst Trafford gegen Rodrigo pariert (17.), und de Bruyne angeschlagen das Feld verlassen hatte (23.), schlug Haaland wieder zu: Der amtierende Torschützenkönig (36 Treffer 2022/23) vollendete ansatzlos in den Winkel (36.).

Rodrigo erzielt Endstand

Mit Wiederanpfiff war ManCity wieder am Drücker, kam jedoch lange nicht durch. Auch, weil Burnley zunächst wieder hoch stand und gut verteidigte. Es dauerte bis zur 75. Minute, bis der nächste Treffer fiel: Rodrigo staubte trocken ab - die Vorentscheidung. Aufgrund von offensiven Ungenauigkeiten des Guardiola-Teams blieb es dabei. Burnleys Kräfteschwinden machte sich auf der Gegenseite bemerkbar.

Gvardiol feiert Debüt - Zaroury sieht VAR-Rot

Während Gvardiol für ManCity eingewechselt worden war (80.), leistete sich Burnleys Joker Zaroury noch ein böses Foul an Walker, für das er nach Sichten der Bilder in der Review Area noch glatt Rot sah (90.+4).

Kommenden Spieltag steht für Manchester City ein Heimspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Newcastle an (19. August, 21 Uhr). Zuvor treffen die Skyblues in Piräus als Gewinner der Königsklasse im UEFA-Supercup auf Europa-League-Sieger FC Sevilla (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Für Burnley geht es erst am 27. August weiter, dann mit dem nächsten Heimspiel (gegen Aston Villa).