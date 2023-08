"Stimmungskiller" Timber: Awoniyi lässt Arsenal nochmal zittern

Der FC Arsenal hat zum Premier-League-Auftakt einen 2:1-Erfolg gegen Nottingham Forest eingefahren. Die Gunners sprühten im ersten Abschnitt vor Spielfreude, ehe die Verletzung von Neuzugang Timber den Hausherren gefühlt den Stecker zog.

Protagonisten am Samstag: Jurrien Timber (li.) und Taiwo Awoniyi. imago images (2)

Die Voraussetzungen für den Premier-League-Start hätten besser sein können. Arsenals Partie gegen Nottingham musste wegen "Verzögerungen an den Drehkreuzen" eine halbe Stunde später angepfiffen. Der Andrang auf den ersten Liga-Heimauftakt der Gunners seit dem 12. August 2018 (0:2 gegen Manchester City) war zu groß. Doch auch von Störgeräuschen ließ sich der amtierende englische Vizemeister nicht aus der Ruhe bringen und lieferte - zumindest vor der Pause.

Nach dem Gewinn des Community Shield gegen Manchester City (4:1 i. E.) baute Coach Mikel Arteta auf drei Sommerneuzugänge in der Startformation: Timber (Ajax) verteidigte links hinten, Rekordtransfer Rice (West Ham) und Havertz (Chelsea) begannen im Mittelfeld. Gegen ManCity hatte der deutsche Nationalspieler noch den Stürmer geben müssen.

In den ersten Minuten tat sich Arsenal noch extrem schwer, eine Lücke in der vielbeinigen Forest-Defensive zu finden. Anders Nottingham, das mit der ersten Chance durchaus hätte in Führung gehen können: Nach einer Kopfball-Steilvorlage stand Johnson alleine vor Ramsdale, setzte den Ball aber drüber (11.).

Gabriel Martinelli tanzt

Erst eine geniale Einzelaktion von Gabriel Martinelli - aus der Drehung per Hacke - brach den Bann: Nketiah nahm die Vorarbeit des Brasilianers dankend an, tunnelte Worrall und stellte auf 1:0 (26.). Arsenal sprühte in der Folge vor Spielfreude, nur sechs Minuten später donnerte Saka den Ball an der Strafraumkante ins linke obere Eck (32.).

Forest verteidigte mit Mann und Maus, weswegen das Team von Trainer Steve Cooper so gar nicht zu Entlastungsangriffen kam. Die 2:0-Pausenführung ging vollkommen in Ordnung. Zum Start in den zweiten Durchgang folgte ein kleiner Schock für die Gunners: Timber verdrehte sich unglücklich das Knie und musste beim Verlassen des Platzes gestützt werden (50.).

Cooper-Joker stechen eiskalt

Die Verletzung erwies sich als "Stimmungskiller". Bei Arsenal war gefühlt der Stecker gezogen, die Hausherren schalteten in den Verwaltungsmodus. Forest war offensiv allerdings nicht existent, sodass Rice zweimal an seinem ersten Premier-League-Treffer für Arsenal schnuppern durfte - Turner hatte jeweils etwas dagegen (76., 81.).

Und plötzlich stand es nur noch 2:1, weil zwei Cooper-Joker eiskalt stachen: Elanga war auf links enteilt und flankte punktgenau auf Awoniyi, der nur noch den Fuß hinhalten musste (82.). Die Spannung war zurück, Gibbs-White ließ das Emirates auch nochmal innehalten. Doch es blieb beim knappen Erfolg für Arsenal, das wie Meister City mit drei Punkten in die neue Saison startet.

Am zweiten Spieltag geht es für die Gunners aus dem Norden in den Süden Londons zu Crystal Palace (21. August, 21 Uhr). Nottingham Forest empfängt bereits am Freitag (20.45 Uhr) Aufsteiger Sheffield United.