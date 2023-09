Dreierpack Ferguson: Newcastles Negativlauf hält auch gegen Brighton an

Brighton & Hove Albion hat sich mit einem 3:1-Sieg über Newcastle erfolgreich nach der Niederlage gegen West Ham rehabilitiert und zeitgleich die Situation bei den Magpies nach schwachem Saisonstart verschärft.

Beide Mannschaften waren auf Wiedergutmachung aus, Brighton unterlag nach zwei überzeugenden Siegen zu Beginn zuletzt gegen West Ham, während Newcastle gegen ManCity und Liverpool zuletzt sogar zwei Niederlagen einstecken musste, gegen die Reds trotz Führung und 60-minütiger Überzahl. Noch bevor das Spiel losging, ging erstmals ein Raunen durchs Stadion, denn Brighton stellte seine beiden Neuzugänge der vergangenen Woche vor: Carlos Baleba (vom OSC Lille) sowie Ansu Fati (vom FC Barcelona).

Newcastle mit dem besseren Start

Die Gäste aus Newcastle, die in der Champions League gegen den BVB ran müssen, erwischten den besseren Start in die Partie. Isak hätte bereits nach vier Minuten zwei Tore erzielen können (1., 4.). Danach übernahm aber der Gastgeber mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel, ließ Ball und Gegner laufen, hatte durch March (6., 11.) sowie den erst 18-jährigen Ferguson (14.) ebenfalls die ersten Toraktionen.

Auf der anderen Seite war zudem Verlass auf den neuen Torhüter Verbruggen, der einen abgefälschten Ball von Dunk parierte (16.). Die Gäste aus Newcastle versuchten es immer wieder mit Tempo über die Angreifer, doch oftmals fehlte dann die letzte Konsequenz oder der letzte Pass, wie bei Isak (18.).

Ferguson mit der Führung

Knapp zehn Minuten später klingelte es dann erstmals: Newcastle-Keeper Pope schenkte den Ball her, konnte gegen Mitoma zunächst parieren, sah kurz darauf beim Schuss von Gilmour wiederum nicht gut. Nutznießer war Ferguson, der nur noch abstauben musste (27.).

Beinahe wäre den Gästen der direkte Ausgleich geglückt, doch Joelinton verzog (28.). Gleiches galt auf der Gegenseite auch für Joao Pedro, der kurz darauf das 2:0 liegen ließ (30.). Brighton hatte am Ende der ersten Halbzeit knapp 60 Prozent Ballbesitz sowie 12:3 Torschüsse zu verzeichnen. Auch, weil Newcastle oftmals nicht zum Abschluss kam, wie auch bei der Hereingabe von Tonali (34.).

Ferguson erzielt den Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel überließen die Seagulls den Gästen etwas mehr Spielanteile, zogen sich etwas zurück und lauerten auf Fehler. Diese bekamen sie, ohne jedoch Kapital draus zu schlagen, wie nach dem Fehlpass von Trippier im eigenen Sechzehner (55.). Newcastle schien nun immer besser in die Partie zu kommen, genau in dieser Phase stellte Ferguson mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Unbedrängt durfte er aus der Distanz einschießen (65.).

Erneut mangelhaftes Abwehrverhalten legten die Magpies fünf Minuten später an den Tag, als sie Brighton im Mittelfeld schalten und walten ließen. Schär fälschte am Ende unglücklich ab, Ferguson bedankte sich mit seinem dritten Treffer des Spiels (70.). Brighton schaltete in den Verwaltungsmodul, Newcastle machte auch keine großen Anstalten mehr, in das Spiel zurückzukommen, bis in die 90.+2 Minute, als Wilson den ansonsten starken van Hecke abkochte und einschob. Dabei blieb es aber am Ende.

Für Newcastle setzt sich der Negativlauf mit der dritten Niederlage in Serie fort, Brighton springt vorerst wieder auf Rang vier, ehe nach der Länderspielpause ein Mammutprogramm auf die Elf von Roberto de Zerbi wartet - unter anderem mit Spielen gegen ManUnited, Chelsea, Liverpool und ManCity.