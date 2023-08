Dank Joker Darwin: Dezimiertes Liverpool dreht Spiel in Newcastle

0:1 nach 25 Minuten, kurz darauf Rot gegen van Dijk: Alles lief gegen den FC Liverpool, doch dank Joker Darwin drehten die Reds das Spiel gegen Newcastle United, das gegen den Angstgegner weiterhin auf den ersten Sieg seit 2015 wartet.

Trotz der 0:1-Niederlage gegen Manchester City sah Newcastle-Coach Eddie Howe keinen Grund für Veränderungen und schickte die identische Startelf auf den Rasen gegen den Angstgegner aus Liverpool, gegen den man seit 2015 auf einen Pflichtspielsieg wartete - die letzten 13 Begegnungen konnte man nicht gewinnen.

Bei dem nahm Jürgen Klopp nach dem 3:1 über den AFC Bournemouth zwei Veränderungen vor: Konaté und Diogo Jota begannen Matip und Endo. Der Ex-Stuttgarter feierte damit sein Startelf-Debüt für die Reds.

Nach gutem Beginn, Szoboszlai und Matip verbuchten die ersten Torannäherungen noch innerhalb der ersten 60 Sekunden, sah der Japaner das Spiel mit zunehmender Süielzeit zugunsten der Gastgeber kippen. Das lag jedoch nicht etwa an einem dominanten Auftritt der Magpies, sondern an den Reds, die sich das Leben selbst schwermachten.

Alexander-Arnold entgeht frühem Platzverweis - und patzt

Bereits nach sechs Minuten sah Alexander-Arnold die Gelbe Karte, nachdem er sich über einen ausgebliebenen Pfiff des Schiedsrichters echauffierte - Gordon hatte den Rechtsverteidiger bei einem Zweikampf geschubst. War die Verwarnung in dieser Situation eine harte Entschiedung, musste sich Alexander-Arnold kurz darauf bei Schiedsrichter John Brooks bedanken, den Platz nicht frühzeitig verlassen zu müssen. Nach einem taktischen Foul beließ dieser es bei einer Ermahnung (7.).

Doch bei Alexander-Arnold war der Wurm drin: In einem chancenarmen Spiel - nur Isak (16.) und Luis Diaz (17.) versuchten sich im Abschluss - verfehlte der englische Nationalspieler einen Rückpass von Salah und öffnete so die Tür für Gordon, der sich frei vor Alisson die Chance zur Führung nicht nehmen ließ (25.).

Van Dijk sieht Rot - Newcastle betreibt Chancenwucher

Und damit nicht genug: Nur drei Zeigerumdrehungen später wurde Isak steil geschickt - und van Dijk sah sich vor dem Strafraum zum Foul gezwungen. Links und rechts vom Niederländer hätten möglicherweise Robertson und Matip den Schweden noch am Abschluss hindern können, doch als letzter Mann sah van Dijk für seine Notbremse die Rote Karte (28.).

Zwar kam Liverpool in Unterzahl ganz gut gut mit dem Spiel der Gastgeber zurecht, doch offensiv lief in Unterzahl kaum etwas zusammen. Hinten musste Alisson einmal gegen Almiron retten (36.), davon abgesehen drohte kein höherer Pausen-Rückstand.

Nach dem Wiederanpfiff ergab sich jedoch ein gänzlich anderes Bild. Die Magpies drängten fortan auf die Vorentschiedung, allen voran Gordon war von den Reds kaum einzufangen (46., 47., 64.). Weil er wie auch Almiron (50.) und Tonali (58.) Chancen ausließ, blieb die Partie bis in die Schlussphase offen.

Joker Darwin wird zum Matchwinner

Was sich aus Sicht der Gastgeber rächen sollte: In Minute 77 kam Darwin von der Bank - und stach sofort. Zwar traf der Stürmer zwei Minuten nach seiner Einwechslung bei einem Konter die falsche Entscheidung (79.), machte danach aber alles richtig: Von Newcastle-Verteidiger Schär unfreiwillig eingesetzt nahm der Joker aus spitzem Winkel Maß und traf perfekt ins lange Eck (81.), in der Nachspielzeit setzte er dem Reds-Comeback die Krone auf.

Nach feinem Steilpass von Salah traf er aus ähnlicher Position den Ball erneut perfekt und versenkte ihn zum späten Führungstor (90.+5), dem fassungslose Magpies nichts mehr entgegenzusetzen hatten.

Bis zum kommenden Samstag (18.30 Uhr) hat Newcastle nun Zeit, den erneut ausgebliebenen Erfolg gegen den Angstgegner zu verdauen - dann wartet das Gastspiel bei Brighton & Hove Albion. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der FC Liverpool dann Aston Villa.