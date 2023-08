Sheffield ärgert City nur kurz - Rodri mal wieder der Matchwinner

Manchester City hat auch sein drittes Premier-League-Spiel gewonnen. Bei Aufsteiger Sheffield United war der Meister hoch überlegen, musste in den Schlussminuten aber dennoch kurz zittern.

"Pep ist körperlich nicht hier, aber er hat uns in der Vorbereitung bei jedem Schritt begleitet und wird auch heute bei uns sein", sagte Assistent Juanma Lillo über seinen abwesenden Chef Guardiola, der am Rücken operiert werden musste und wochenlang nicht an der Seitenlinie stehen kann. Dieser hatte aus der Ferne entschieden, Foden trotz starker Leistung beim 1:0-Sieg gegen Newcastle United mal wieder auf die Bank zu beordern. Bernardo Silva stand dafür genauso in der Startelf wie Aké, der Akanji (Unwohlsein) ersetzte.

Von Beginn an bot sich lautstarken Zuschauern an der Bramall Lane das erwartete Bild: City hatte bis zu 85 Prozent Ballbesitz, der Aufsteiger stand tief und verteidigte mit Mann und Maus. Allzu viele Torszenen sprangen für den Meister allerdings erst einmal nicht dabei heraus. Einem Treffer von Aké wurde die Anerkennung verwehrt, weil Vorbereiter Rodri knapp im Abseits gestanden hatte (20.), bei einem Abschluss von Alvarez war United-Torhüter Foderingham im Strafraum stark auf dem Posten (27.).

Die große Chance zur Führung bot sich Haaland, nachdem Schiedsrichter Gillett nach einem Handspiel von Egan sofort auf den Punkt gezeigt hatte. Der Norweger setzte den Elfmeter jedoch an den rechten Innenpfosten (37.).

Dauerdruck nach der Pause - City-Fan springt Haaland an

Nach dem Seitenwechsel lag das Führungstor für City, das die Gastgeber nun komplett am eigenen Strafraum einschnürte, zunehmend in der Luft. Haaland (51./61.) und Rodri (58.) verpassten das 1:0 für den großen Favoriten nur knapp. In der 63. Minute war der gut aufgelegte Foderingham dann geschlagen: Grealish flankte aus der linken Strafraumhälfte an den zweiten Pfosten, wo Haaland hochstieg und einköpfte. Der Norweger, dem ein City-Fan auf dem Platz jubelnd auf den Rücken sprang, war sichtlich erleichtert.

Nachdem das Bollwerk der Hausherren gebrochen war, trauten diese sich auf einmal nach vorne. Hamer kam zu einem ersten Abschluss (75.), der eingewechselte McBurnie köpfte knapp vorbei (77.). Und fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit stand es tatsächlich 1:1! Walker hatte Traore nahe der Torauslinie eigentlich schon vom Ball getrennt, entschloss sich dann aber dazu, diesen mit der Hacke zurück in den Strafraum zu spielen. Über Umwege gelangte die Kugel zu Bogle, der für den umjubelten Ausgleich sorgte (85.).

Lange hielt die Freude allerdings nicht. Diesmal war Walker auf der anderen Seite hellwach und eroberte an der Seitenlinie gegen den zu zögerlich agierenden Larouci den Ball. Die für den eingewechselten Foden gedachte Hereingabe wurde nach dessen missglückter Annahme zur Vorlage für Rodri, der den Ball humorlos zum 2:1-Siegtreffer in den linken Torwinkel jagte (88.).

Als einziges Premier-League-Team hat City damit seine ersten drei Spiele gewonnen. Aufsteiger Sheffield steht trotz couragierter Schlussphase hingegen noch mit leeren Händen da.