ManUnited dreht 0:2 - Awoniyi auf einer Stufe mit Adebayor und Salah

Manchester United hat im zweiten Premier-League-Heimspiel den zweiten Sieg gefeiert. Dabei hatten die Red Devils gegen Nottingham Forest nach nur vier Minuten bereits mit 0:2 zurückgelegen.

Dem knappen 1:0 gegen Wolverhampton im ersten Heimspiel war ein enttäuschendes 0:2 bei Tottenham Hotspur gefolgt. Vor dem dritten Ligaspiel waren die Red Devils also unter Zugzwang. Nach Wiedergutmachung fühlten sich die ersten Minuten im Old Trafford aber wahrlich nicht an. Die United-Fans müssen sich vielmehr wie im falschen Film vorgekommen sein - die Hausherren lagen nach nur drei Minuten und 47 Sekunden bereits mit 0:2 in Rückstand. Nach zwei Minuten hatte Awoniyi den Dosenöffner gegeben (2.), ehe Boly nach einem Freistoß per Kopf erhöhte (4.). Beide Treffer bereitete Gibbs-White vor.

Ein besonderes Tor war es fraglos für Awoniyi - damit hatte der ehemalige Stürmer von Union Berlin saisonübergreifend bereits in seinem siebten Premier-League-Spiel in Folge eingenetzt. Einen solchen Lauf hatte es von einem Forest-Profi zuvor in Englands Oberhaus noch nicht gegeben. Zudem war der Nigerianer erst der dritte Afrikaner nach Adebayor (Togo) und Salah (Ägypten), dem dieses Kunststück in der Premier League gelang.

United ließ sich in der Folge aber nicht gehen, sondern antwortete mit Wut im Bauch. Erstmals mit Erfolg in Minute 17: Der im Spielverlauf alles andere als sichere Forest-Keeper Turner wurde von Eriksen überwunden. Kurz darauf hätte es bereits 2:2 stehen müssen, doch der überraschte Casemiro köpfte aus vier Metern unbedrängt am Tor vorbei (26.). Wenige Minuten vor der Pause wagte sich Forest erst wieder nach vorne - und hätte beinahe das 3:1 erzielt: Gibbs-White schoss aber Mitspieler Awoniyi unglücklich an (45.+2).

Gibbs-White verpasst 3:1 - Worrall fliegt vom Platz

Nach dem Seitenwechsel hätte eben jener Gibbs-White erhöhen können, entschied sich in aussichtsreicher Position aber fälschlicherweise gegen einen Abschluss (47.). Dann bot sich das alte Bild: Manchester United baute enormen Druck auf und erdrückte den Underdog regelrecht. In der 52. Minute fiel auch der Ausgleich: Bruno Fernandes bediente Casemiro klug per Kopf, diesmal ließ sich der Brasilianer die Chance nicht nehmen.

Der Kapitän der Gastgeber hätte das Spiel höchstpersönlich schon in Minute 59 drehen können, doch Bruno Fernandes schob den Ball aus sechs Metern am langen Pfosten vorbei. Dann eben eine Viertelstunde vor Schluss: ManUnited - wegen Worralls Notbremse (67.) in Überzahl - bekam für Danilos Einsteigen gegen Rashford einen Elfmeter zugesprochen, den Bruno Fernandes verwandelte (76.).

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit suchte das mutige Forest nochmal seine Chance, doch es fehlte die nötige Präzision. Auf der Gegenseite ging United zu nachlässig mit seinen Chancen auf die Entscheidung um: Sanchos Pass in Richtung Rashford misslang komplett (90.+8). Nach über zwölf Minuten Nachspielzeit beendete Referee Stuart Attwell die Partie. Der zweite Heimsieg für United war besiegelt.

Mit nun sechs Punkten ist das Team von Trainer Erik ten Hag vorübergehend Fünfter - und darf seine Form am nächsten Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die Probe stellen. Dann steht das Auswärtsspiel bei Vizemeister Arsenal an, das am Samstag gegen Fulham (2:2) überraschend hatte Punkte liegen lassen.