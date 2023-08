Erster Saisonsieg für die Blues: Chelsea eine Nummer zu groß für Luton Town

Der FC Chelsea hat sich erfolgreich von der 1:3-Niederlage bei West Ham United rehabilitiert. Beim 3:0 gegen Aufsteiger Luton Town ließen die Blues nichts anbrennen.

Chelsea-Coach Mauricio Pochettino nahm nach dem 1:3 bei West Ham United lediglich eine Änderung in der Startelf vor. Sommerneuzugang Caidedo ersetzte den Torschützen Chukwuemeka.

Für Luton Town war es nach dem 1:4 gegen Brighton nach zweiwöchiger Pause erst das zweite Spiel der Saison. Das Heimspiel in der Vorwoche musste aufgrund von Umbauarbeiten an der Kenilworth Road abgesagt werden. Trainer Rob Edwards wechselte zweimal: Burke startete in der Innenverteidigung anstelle von Andersen, zudem ersetzte Barkley bei seinem Debüt Mpanzu.

Das Spiel verlief von Beginn an, wie man es im Vorhinein erwarten konnte. Chelsea besaß den Großteil des Balles, Luton lief situativ immer wieder vorne an, zog sich aber meistens doch bis in die eigene Hälfte zurück. Bereits nach fünf Minuten hatte Sterling die erste Chance des Spiels, scheiterte jedoch an einem Verteidiger. Kurz darauf kam der englische Nationalspieler erneut zum Abschluss, doch sein wuchtiger Schuss war zu unplatziert und landete in den Armen von Luton-Torhüter Kaminski(7.).

Sterling mit der Führung

Wiederum zwei Minuten später zeigte sich auch Luton erstmals vor dem gegnerischen Tor. Der Ex-Bremer Chong profitiere dabei von einem Ballverlust Caicedos, verzog jedoch weit (9.). Chelsea kombinierte sich immer wieder mit schnellen Passstafetten durch das Mittelfeld, so auch in Minute 15, als Enzo Fernandez' Distanzschuss die Latte streifte. Lange mussten die Gastgeber aber nicht mehr auf den Führungstreffer warten. Nach Zuspiel von Gusto dribbelte Sterling durch den Strafraum, ehe er mit einem platzierten Flachschuss zur Führung traf (17.).

Die Blues hatten nach etwas über 20 Minuten über 80 Prozent Ballbesitz, ließen es in der Folge allerdings etwas ruhiger angehen. Stattdessen zeigte sich Luton im gegnerischen Drittel, doch der gestartete Morris ließ eine sich anbahnende Gelegenheit durch einen schwachen ersten Kontakt im Keim ersticken (27.). Chelsea hatte danach keinen Torschuss mehr, die Kontrolle über das Spiel behielten sie dennoch über die restlichen Minuten in Durchgang eins. Kaborés' Versuch blieb letztlich auch bei einer Torannäherung (42.), so dass es mit einer 1:0-Führung in die Pause ging.

Chelsea verpasst das 2:0 - Sanchez rettet

Nach der Pause zeigte sich Chelsea wieder zielstrebiger, hatte auch wieder ein paar Strafraumszene, doch sowohl Chilwell mit einer schlechten Entscheidung (50.), als auch Jackson (51., 54.) und Mittelfeldstratege Enzo Fernandez mit einem Pfostentreffer (56.) verpassten das 2:0. Auf der anderen Seite gelang dem Aufsteiger beinahe der Ausgleich, doch Sanchez zeigte einen starken Reflex, nachdem Gusto einen Schuss von Giles abfälschte (61.).

Sterling und Jackson belohnen die Blues

In der 68. Minute fiel dann doch das 2:0. Wie beim 1:0 hieß die Koproduktion wieder Gusto-Sterling, dieses Mal fand der Franzose den 28-Jährigen - der Kaminiski mit einer Direktabnehme keine Chance ließ - mit einer flache Hereingabe in der Mitte. Sieben Minuten später hieß es dann 3:0, nachdem Sterling mit seiner dritten Torbeteiligung den in der Mitte eingelaufenen und über die gesamte Spielzeit engagierten Jackson bediente (75.). Chelsea ließ es danach ruhiger angehen, hatte durch Gallagher dennoch eine vielversprechende Möglichkeit (84.), ebenso wie Luton auf der anderen Seite durch den eingewechselten Brown (85.). Mehr passierte danach nicht.

Die Blues rehabilitieren sich damit erfolgreich von der Niederlage in der vergangenen Woche und feiern den ersten Sieg der laufenden Saison, während Luton Town auch sein zweites Spiel im englischen Oberhaus verliert.

Unter der Woche müssen beide Teams im League Cup ran. Luton Town empfängt dienstags (20.45 Uhr) den FC Gillingham, Chelsea hat am Mittwoch (20.45 Uhr) den AFC Wimbledon zu Gast.