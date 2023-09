Vor CL-Auftritt in München: Manchester United unterliegt Brighton

Manchester United hat vier Tage vor dem Champions-League-Spiel in München 1:3 gegen Brighton & Hove Albion verloren und damit den Fehlstart perfekt gemacht. Mit nur sechs Punkten aus fünf Spielen stehen die Red Devils nun auf Rang 12.

Hatten am Samstagnachmittag nicht viel zu lachen: Bruno Fernandes (Mitte) und Co. IMAGO/PA Images

Das Team von Coach Erik ten Hag begann vielversprechend und vor allem mit dem gut aufgelegten Rashford, der die Defensive der Seagulls immer wieder in Alarmbereitschaft versetzte und an so gut wie jedem Angriff der Red Devils beteiligt war. Schon nach gut zehn Minuten flachte die Partie etwas ab, ehe Brighton in der 20. Minute einen blitzsauberen Angriff vortrug und dank Welbeck in Führung ging (20.).

Höjlunds Ausgleich wird zurückgenommen - Groß erhöht

United musste in der Folge aktiver werden und tat dies auch: Rashfords Alleingang wurde fast belohnt, einzig der Fuß von Veltman war es, der den Ausgleich verhinderte und den Ball ans linke Kreuzeck lenkte (34.). Und auch wenige Minuten später wurde es gefährlich, doch Höjlunds Treffer (41.) nach toller Vorlage von Rashford wurde nach einer Überprüfung durch den Video-Assistenten revidiert (43.).

Nach dem Wiederbeginn drängte Manchester United weiter auf den Ausgleich, doch stattdessen waren es die Seagulls, die das ausverkaufte Old Trafford in eine Schockstarre versetzten. Groß, der zuletzt erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden war, täuschte seinen Schuss erst an und sorgte dann fürs 2:0 (53.).

Hannibal antwortet auf Joao Pedros Vorentscheidung

Anders, als nach dem Führungstreffer berappelte sich United nicht und fand überhaupt keine offensiven Lösungen. So war es erneut Brighton, das eine unheimliche Effizienz an den Tag legte und durch die nächste Möglichkeit in Person von Joao Pedro auf 3:0 stellte und die Vorentscheidung besorgte (72.). Nur eine Minute später verkürzte der eingewechselte Hannibal für Manchester United, danach passierte allerdings nichts mehr.

Dank eines effizienten Auftritts gewann Brighton & Hove Albion 3:1 im Old Trafford und besiegelte den Fehlstart von Manchester United, das am Mittwochabend zum Champions-League-Auftakt beim FC Bayern München gastiert (21 Uhr). Die Seagulls treffen einen Tag später in der Europa League auf AEK Athen (21 Uhr).