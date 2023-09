Trossard knackt Toffees-Defensive: Arsenal bezwingt siegloses Everton

Der FC Arsenal ist auch nach dem sechsten Pflichtspiel der Saison unbesiegt. Beim Auswärtssieg im Goodison Park hatten die Gunners zwar lange Zeit mit Evertons Defensivbollwerk zu kämpfen, der Dreier ging letztlich jedoch in Ordnung.

Mit lediglich einem Punkt aus den ersten vier Spielen ging der FC Everton um Trainer Sean Dyche in die Partie gegen die Gunners. Wie sein Gegenüber entschied sich der 52-Jährige nach dem 2:2 in Sheffield für zwei Veränderungen und besetzte mit Mykolenko und McNeil die rechte Seite neu. Patterson und Garner nahmen vorerst auf der Bank Platz.

Bei den Gunners, die bis dato ohne Saisonniederlage blieben und eine entsprechend breite Brust vorweisen konnten, sorgte Coach Mikel Arteta nach dem 3:1 gegen Manchester United insbesondere mit einem seiner beiden Wechsel für Aufsehen. Denn neben Fabio Vieira, der Havertz im Mittelfeld ersetzte, stand Sommerneuzugang Raya erstmals im Tor des Vizemeisters. Stammkeeper Ramsdale blieb - auch im Hinblick auf die kommende Champions-League-Woche - lediglich die Zuschauerrolle.

Der Spielstart, und eigentlich auch der Großteil des ersten Durchgangs, verlief zumindest teilweise wie erwartet. Die Gäste aus London hatten gewiss deutlich mehr Spielanteile, doch Evertons Defensive ließ den Gunners kaum Freiräume zum kombinieren.

Arsenal im VAR- und Verletzungspech

Nach 19 Minuten fand der Vizemeister über Vorlagengeber Fabio Vieira und Vollstrecker Gabriel Martinelli zwar doch die Lücke im tiefstehenden Abwehrbollwerk, der Treffer des Brasilianers wurde letztlich jedoch aufgrund einer Abseitsstellung von Nketiah in der Entstehung vom Videoassistenten einkassiert.

Zu wirklich nennenswerten Gelegenheiten kam es in der Folge auf beiden Seiten nur äußerst selten, die verletzungsbedingte Auswechslung Gabriel Martinellis verschärfte derweil die Stimmungslage bei Mikel Arteta und seiner Mannschaft (24.). Der vermeintliche Führungstorschütze wurde positionsgetreu durch Trossard ersetzt. Folglich ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur zwei Minuten, ehe Pickford im Duell mit Ödegaard die Oberhand behielt (47.). Die hinterste Reihe der Gastgeber stand auch in den Folgeminuten weiterhin tief, einzig über Flugbälle von Zinchenko fanden die Gunners hierbei vereinzelt das Durchkommen.

Eingewechselter Trossard erlöst die Gunners

In der 69. Minute war es dann schließlich soweit: Der Favorit aus London ging - diesmal ohne VAR-Einwände - in Führung. Nach Zuspiel von Saka setzte Trossard die Kugel mit höchster Präzision aus rund 15 Metern per Direktabnahme an den linken Innenpfosten, von wo aus der Ball anschließend in die Maschen abprallte.

Anschließend agierte Everton zwar auch offensiv mit mehr Willen - die beste Möglichkeit des restlichen Spielverlaufs hatten allerdings erneut die Gunners. Trotz der binnen wenigen Sekunden vergebenen Chancen von Ödegaard und Fabio Vieira (beide 77.) fuhren die Gäste den letztlich durchaus verdienten Auswärtsdreier ein.

Während Everton erst wieder am kommenden Samstag in der Premier League beim FC Brentford gefordert ist (18.30 Uhr), steht für Arsenal bereits unter der Woche die nächste Partie auf dem Programm. Am ersten Gruppenspieltag der Champions League empfangen die Gunners die PSV Eindhoven (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker).