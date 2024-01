Nach Tod Beckenbauers: Schweigeminute und Trauerflor

Zu Ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer sieht die DFL für die Partien des 17. Spieltags eine Schweigeminute sowie das Tragen eines Trauerflors vor.

Die Nachricht vom Tod von Franz Beckenbauer hat am Montag den gesamten Weltfußball erschüttert. Zum Re-Start der Bundesliga wird des größten deutschen Fußballers gedacht.

"Zu Ehren von Franz Beckenbauer sieht die DFL für die Begegnungen des 17. Bundesliga-Spieltags (12. bis 14. Januar 2024) eine ligaweite Schweigeminute sowie das Tragen eines Trauerflors vor", heißt es auf der Website des Verbands.

Demnach soll in allen Stadien der Bundesliga, die am Wochenende als erste der drei deutschen Profiligen mit dem letzten Hinrundenspieltag in das neue Jahr startet, eine Minute des Schweigens abgehalten werden. Zudem empfahl der Ligaverband das Tragen eines Trauerflors.

Am vergangenen Sonntag war Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Zahlreiche Weggefährten, Vereinsverantwortliche und Sportpersönlichkeiten aus der gesamten Fußballwelt hatten sich nach Bekanntwerden der Meldung am Montag zu Wort gemeldet und ihre Trauer kundgetan. Vor allem auch seine Weggefährten beim FC Bayern wie Uli Hoeneß.

Auch der FC Bayern gedenkt seines wohl größten Spielers. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag mitteilte, wird die Allianz-Arena in den kommenden Tagen von 16.30 Uhr bis 22 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen. Am Freitagabend zum Auftakt des 17. Spieltags mit der Partie gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr) wird die Sonderbeleuchtung zwischen 16.30 Uhr und 0.30 Uhr in der Nacht zum Samstag zu sehen sein.