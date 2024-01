Reaktionen zum Tod von Beckenbauer: "Man kann sich wirklich nur verneigen"

Der Tod von Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball in tiefe Trauer versetzt. Weggefährten und Vereinsverantwortliche würdigen in den ersten Reaktionen den "größten deutschen Fußballer aller Zeiten".

Verstarb am Sonntag im Alter von 78 Jahren: Franz Beckenbauer. Bongarts/Getty Images

Am Montagabend teilte die Familie des "Kaisers" mit, dass Beckenbauer bereits am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Zu Lebzeiten prägte er den deutschen Fußball wie kaum ein zweiter, gewann als Spieler die Weltmeisterschaft 1974 und den Europameistertitel 1972. Als Trainer führte er die deutsche Nationalmannschaft 1990 in Italien zu ihrem insgesamt dritten von vier Weltmeistertiteln. Auf Vereinsebene wurde er zudem mit dem FC Bayern München viermal deutscher Meister, auch mit dem HSV holte er die Meisterschale.

Der kicker sammelt die Reaktionen aus der Fußball-Welt auf den Tod der deutschen Fußball-Legende.

Lothar Matthäus (Deutschlands Rekordnationalspieler in der "Bild"): "Der Schock sitzt tief, obwohl ich wusste, dass es Franz nicht gut ging. Sein Tod ist ein Verlust für den Fußball und für ganz Deutschland. Er war einer der Größten als Spieler und Trainer, aber auch außerhalb des Platzes. Franz war eine herausragende Persönlichkeit nicht nur im Fußball, und er genoss weltweite Anerkennung. Alle, die ihn gekannt haben, wissen, welch ein großartiger und großherziger Mensch Franz war. Ein guter Freund hat uns verlassen. Er wird mir fehlen - er wird uns allen fehlen!"

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): "Ich bin unendlich traurig, die Nachricht seines Todes nimmt mich sehr mit. Ich betrachte es als eines der großen Privilegien meines Lebens, Franz Beckenbauer gekannt und erlebt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit bei der Nationalmannschaft wurden gekrönt mit dem WM-Titel 1990 in Rom, ein Titel, der ohne seine herausragende Trainerleistung nie möglich gewesen wäre. Der 'Kaiser' war eine Inspiration für mehr als eine Generation, er wird für immer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs bleiben. Mit Franz Beckenbauer verliert der deutsche Fußball seine größte Persönlichkeit, ich verliere einen guten Freund."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Der Tod Franz Beckenbauers ist eine echte Zäsur. Mit Hochachtung und großer Dankbarkeit blicken wir auf sein Lebenswerk. Mit ihm verlieren wir einen einzigartigen Fußballer und einen liebenswerten Menschen."

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung, Borussia Dortmund): "Franz Beckenbauer war definitiv der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und obendrein einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Jedes einzelne Erlebnis, das ich persönlich mit Franz hatte, war wunderbar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eine Ganzkörper-Gänsehaut hatte, als er mir nach unserer Deutschen Meisterschaft 2010/2011 das Du angeboten hat. Man kann sich wirklich nur verneigen vor dem, was Franz Beckenbauer für Deutschland und den deutschen Fußball geleistet hat."

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Wenn Franz Beckenbauer einen Raum betrat, hat der Raum geleuchtet, den Titel 'Lichtgestalt des deutschen Fußballs' trug er zurecht. Bis zuletzt umgab ihn eine Aura, an der auch die gesundheitlichen Probleme und Schicksalsschläge, die er zu verkraften hatte, nicht rütteln konnten. Ich bin dankbar und stolz, dass ich ihn kennenlernen durfte, und werde ihn in liebevoller Erinnerung behalten."

Thomas Müller (Profi des FC Bayern München): "Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast."

Gary Lineker (englische Fußball-Legende): "Es tut mir sehr leid zu hören, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Er war einer der ganz Großen unseres Sports. Der Kaiser war der schönste aller Fußballer, der mit Anmut und Charme alles gewonnen hat. Ruhe in Frieden."

"Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer"

Christian Heidel (Sportvorstand Mainz 05): "Wir verneigen uns vor dem Menschen Franz Beckenbauer und seinem Lebenswerk. Sein Tod macht uns sehr traurig, das ist ein unglaublich großer Verlust für den Fußball, nicht nur in Deutschland. Er war einer der besten Spieler, den unser Planet jemals gesehen hat, und die prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs, der ihm so viel verdankt. Ich werde ihn aus meinen Kontakten mit ihm als großartige Persönlichkeit in Erinnerung behalten. Meine und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten."

Thomas Hitzlsperger (ehemaliger deutscher Nationalspieler): "Die größte und bedeutendste Fußball-Persönlichkeit, die ich je kennengelernt habe - Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer."

DFL (offizielles Statement via X): "Wir trauern um eine herausragende Legende des Weltfußballs. Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer."

UEFA (offizielles Statement via X): "Franz Beckenbauer, einer der größten Söhne des europäischen Fußballs, ist im Alter von 78 Jahren von uns gegangen. 'Der Kaiser' war ein außergewöhnlicher Spieler, ein erfolgreicher Coach und ein beliebter Experte, der den deutschen Fußball geprägt hat wie kein Zweiter."

Borussia Dortmund (offizielles Statement via X): "Borussia Dortmund trauert um einen großen deutschen Fußballer. Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer. "Der Kaiser" wird für immer unvergessen bleiben. Wir sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie und allen Angehörigen."

FC Schalke 04 (offizielles Statement via X): "Der Fußball verliert einen seiner Größten, der den deutschen Fußball wie kaum ein anderer geprägt hat. Unsere Gedanken sind bei der Familie Beckenbauer, den Freunden und dem FC Bayern."

1. FC Köln (offizielles Statement via X): "Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer. Die Effzeh-Familie verneigt sich vor einer deutschen Fußball-Legende."