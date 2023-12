Müller verlängert Vertrag: "Wie die Frauenkirche zu München"

Thomas Müller bleibt beim FC Bayern die Identifikationsfigur auch über den kommenden Sommer hinaus. "Einen Spieler wie ihn wird es nie wieder geben", sagt Präsident Herbert Hainer zur Personalie.

Müller hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2025 verlängert. Zuletzt hatte schon Torwart-Oldie Manuel Neuer (37) nach seinem erfolgreichen Comeback seinen Kontrakt ebenfalls bis 2025 ausgedehnt.

"Thomas Müller gehört einfach zu Bayern München", machte Neuer zuletzt schon Werbung für seinen Kollegen. "Wir kennen und schätzen seine Klasse. Ich gehe davon aus, dass das auch funktioniert, wenn Thomas mit Bayern spricht und Bayern mit Thomas."

Müller, der seit 2000 an der Säbener Straße kickt, musste zuletzt allerdings regelmäßig auf der Bank Platz nehmen, auch wenn er von Thomas Tuchel immer wieder als "spielende Legende" oder "Ikone des Klubs" betitelt wurde. Dennoch ist Müller "fixer Bestandteil der Mannschaft" (Tuchel) und wird als Führungsspieler im gesamten Verein geschätzt.

Hainer: "Einen Spieler wie Müller wird es nie wieder geben"

"Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Er wurde vor den Toren der Stadt geboren, ist in diesem Verein groß geworden und schon während seiner aktiven Zeit eine Legende - das schaffen die Allerwenigsten", kommentiert Präsident Herbert Hainer. "Sein Laufweg in die Geschichtsbücher ist mit Rekorden gepflastert. Der FC Bayern wurde von vielen Persönlichkeiten geprägt, und einen Spieler wie Thomas Müller wird es nie wieder geben." Sportdirektor Christoph Freund hob heraus, dass Müller nahezu nie verletzt und immer da sei: "Einfach die Qualität und Verlässlichkeit in Person."

Müller: "Das Team in die richtige Richtung lenken"

"Ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht", wird Müller vom Verein zitiert. "Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben - als Mannschaft und als gesamter Klub. Mir ist wichtig, ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern - und mit hoffentlich noch vielen Titeln.“

Champions-League-Finale 2025 als krönender Abschluss?

Ein Grund für den zweimaligen Triple-Sieger, nochmal ein Jahr dranzuhängen, dürfte auch ein ganz spezielles Spiel im Jahr 2025 gewesen sein, denn dann steigt das Champions-League-Finale wie schon 2012 in München. Für Müller wäre es der perfekte Schlussakkord einer einzigartigen Karriere im Trikot des FC Bayern München.