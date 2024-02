"Machen ihr eigenes Spiel": Zorniger mit deutlicher Kritik an Unterbrechungen

Die Fan-Proteste dauerten auch am 22. Spieltag der 2. Bundesliga an. Die SpVgg Greuther Fürth hatte nach einer mehrmaligen Unterbrechung in Hannover einen Bruch im Spiel. Doch nicht nur deshalb war Alexander Zorniger im Nachgang sauer - und holte ganz groß aus.

Warf einen Tennisball, weil er genervt von Tennisballwürfen war: Alexander Zorniger. IMAGO/Zink