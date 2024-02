Seitenwechsel in Hälfte zwei: Kuriose Spielunterbrechung und -fortsetzung in Berlin

Auch am Freitagabend hat es im deutschen Profifußball wieder Unterbrechungen gegeben. So wurden die in Hannover und Berlin ausgetragenen Partien zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestoppt - Kuriosum inklusive.

Schiedsrichter Florian Exner aus Münster hat gegen Ende der ersten Hälfte beim Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg im Zuge erneuter Fan-Proteste gegen die Investorenentscheidung der DFL eine diplomatische Lösung gefunden.

Nachdem ab der 44. Minute am Freitag bei einem Magdeburger Eckball Tennisbälle aus der Berliner Ostkurve auf das Feld geworfen worden waren und das Spiel rund sechs Minuten unterbrochen werden musste, beorderte der Referee die Mannschaften kurzerhand in die Halbzeitpause.

Die Folge war ein ungewöhnlicher Umstand: Zunächst durften die beiden Teams beim Stand von 2:1 für Hertha BSC ihre reguläre Pause von rund 15 Minuten abhalten, ehe das Gespann zur Fortsetzung bat. Das Spiel wurde im Anschluss mit dem noch aus den ersten 45 Minuten noch notwendigen Eckball fortgesetzt. Anschließend wurden die vor dem Seitenwechsel bereits angezeigten vier Minuten Nachspielzeit angehängt, ehe die Seiten für den dann direkt anbrechenden zweiten Abschnitt gewechselt wurden - ohne Pause.

Beide Teams marschierten lediglich jeweils zügig auf die anderen Seite, um direkt weiterspielen zu können.

Harry-Potter-Plakat der Hannoveraner

Während der Proteste der Fans hatte Schiedsrichter Exner übrigens etwa fünf Minuten abgewartet, ehe er nach Rücksprache mit beiden Kapitänen beide Mannschaften in die Kabine geführt und somit diese ungewöhnliche Lösung auserkoren hatte.

Wochenlang konzentrierten sich die DFL-Proteste in den Bundesliga-Stadien auf derartig gewaltfreie Störungen des Spielverlaufs. Einige Spiele standen dadurch gar kurz vor dem Abbruch. Am vergangenen Freitag zeigten Fans von Hannover 96 während des Auswärtsspiels beim Hamburger SV (4:3) dann auch ein Banner mit unter anderem Martin Kinds Konterfei in einem Fadenkreuz.

Der Geschäftsführer der Profiabteilung von Hannover steht wegen seiner Rolle bei der Abstimmung über den von der Deutschen Fußball Liga (DFL) geplanten Investoren-Einstieg im Fokus. Er soll entgegen der Anweisung des Stammvereins dafür gestimmt haben, ohne diese Stimme wäre der Deal gescheitert. Kind hat wegen des Plakats Anzeige erstattet.

Auch in Hannover an diesem Freitag war es nach Tennisballwürfen zu langen Unterbrechungen (insgesamt drei für beinahe 30 Minuten) und letztlich einem Fast-Abbruch gekommen. Um kurz nach 20 Uhr, als schon das Bundesliga-Spiel zwischen Köln und Bremen am Horizont immer näher gerückt war, rollte der Ball wieder. Schiedsrichter Patrick Ittrich stand hier in der Verantwortung und bat die Profis einige Male zum Spielfeldrand.

Auch war an diesem Abend von den 96-Anhängern erneut ein Fadenkreuz-Plakat im Block hochgehalten worden - dieses Mal war die Aktion jedoch nicht direkt mit Kind verbunden. Denn auf dem Plakat war das Film-Gesicht von Harry Potter (Darsteller Daniel Radcliffe) aus den Romanen von Joanne K. Rowling zu sehen. Auf einem weiteren Banner stand das aus den Filmen bekannte Zitat: "Angst, Potter?"

Beide Plakate waren nach wenigen Minuten wieder eingerollt worden. Vorgezeigt worden war allerdings auch ein Plakat mit Kind-Konterfei und einem roten Kreis drum herum.