Spiel binnen zwei Minuten gedreht: Liverpool trotzt angespannter Personallage

Liverpool hat im Titelrennen seine Hausaufgaben trotz eines 0:1-Halbzeitrückstands erledigt. Beim 4:1 gegen Luton steigerten sich die Reds in Durchgang zwei und drehten das Spiel binnen zwei Minuten.

Spiel gedreht: Die Liverpool-Spieler feiern das 2:1 von Cody Gakpo (r.). Liverpool FC via Getty Images

Clark, McConnell, Nyoni, Danns und Gordon - die fünf Youngster waren am Mittwochabend Jürgen Klopps Optionen von der Bank für das Mittelfeld sowie den Angriff. Das Quintett steht sinnbildlich für die personellen Probleme der Reds, die sich beim 4:1 in Brentford noch deutlich erhöhten: In die ohnehin schon langen Verletztenlisten trugen sich auch Jones (Knochen-/Bandproblem) sowie Diogo Jota (Knieverletzung) ein.

Dazu fehlten auch Darwin, der am Samstag ebenfalls angeschlagen ausgewechselt worden war und für den Klopp eigentlich Entwarnung gegeben hatte, und Salah. Schonung für das Finale im League Cup? "Nein. Ich habe in der Pressekonferenz gesagt, dass jeder, der heute Abend fit ist, dabei sein wird", so Klopp vor dem Anpfiff.

Luis Diaz zunächst glücklos

Der angespannten Personallage zum Trotz begann Liverpool enorm druckvoll und spielfreudig. Gleich zweimal ließ Luis Diaz die frühe Führung liegen (3., 4.). Mitten in das Powerplay zum Start schockten die Hatters, die nach dem 1:2 gegen ManUnited unverändert starteten, die Reds allerdings: Ogbene stand goldrichtig und drückte einen Abstauber per Kopf ins leere Tor (12.).

Die Gastgeber blieben in Rückstand natürlich dominant, Chancen erspielten sie sich aber kaum noch - und das, obwohl Luton durch Ballverluste im Aufbauspiel immer mal wieder etwas anbot. Lediglich Luis Diaz verpasste aber zum dritten Mal den Ausgleich (31.), sodass es mit dem 0:1 in die Kabine ging.

Kaminski verhindert höhere Niederlage

Aus dieser kam der Spitzenreiter mit mehr Energie und Durchschlagskraft, sodass das 1:1 in der Luft lag. Zunächst scheiterte aber einmal mehr Luis Diaz (51.). Fünf Minuten später gelang der Ausgleich: Nachdem Kaminski Gakpos Flachschuss ins Toraus gelenkt hatte, köpfte van Dijk die anschließende Eckballflanke ins Netz (beides 56.). Großartig jubeln wollten die Hausherren nicht, sondern rannten zeitnah zur Mittellinie zurück. 124 Sekunden später sah dies nach Gakpos 2:1 aber schon anders aus (58.) - Luton schlief nach einem eigenen Wechsel vor dem Gegentor.

Der Doppelschlag bedeutete nicht das Ende der Drangphase: Kaminski verhinderte im Anschluss sowohl Gakpos (59.) als auch van Dijks (60.) Doppelpack. Gut 20 Minuten vor dem Ende musste sich der Schlussmann aber ein weiteres Mal geschlagen geben. Der zuvor vor dem Tor unglücklich agierende Luis Diaz traf aus kurzer Distanz (71.). Ein weiteres Privat-Duell mit dem Kolumbianer entschied Kaminski kurze Zeit später für sich (75.). Den Schlusspunkt setzte Jubilar Elliott (100. Pflichtspiel für Liverpool) mit einem herrlichen Treffer ins Kreuzeck (90.).

Gelungene Generalprobe für League-Cup-Endspiel

Durch den Sieg bleibt Liverpool nicht nur bis zum Abschluss des Spieltags Tabellenführer - nun vier Zähler Vorsprung auf ManCity und fünf auf Arsenal -, sondern feierte auch eine gelungene Generalprobe vor dem League-Cup-Endspiel am Sonntag gegen Chelsea (16 Uhr). Luton trifft in der kommenden Woche auf das nächste Topteam, im Achtelfinale des FA Cup gastiert ManCity an der Kenilworth Road (21 Uhr).