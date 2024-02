Kovavics Chip in Haalands Lauf reicht ManCity in Bournemouth

Manchester City hält im Titelrennen mit Tabellenführer Liverpool Schritt. Beim zweiten 1:0 in Serie taten sich die Skyblues in Bournemouth aber schwer. Am Ende reichte ein starker Moment vom Trio Kovacic, Haaland und Foden.

Liverpool hatte unter der Woche mit einem 4:1 gegen Luton Town im Titelrennen vorgelegt. Manchester City wollte in Bournemouth nachziehen, tat sich aber von Beginn an schwer. Die Cherries, die seit sechs Liga-Spielen (0/3/3) auf einen Sieg warteten, hielten gut dagegen - und boten den Skyblues nur wenige Räume zum Kombinieren an. Der erste Keeper, der eingreifen musste, war Manchesters Ederson, als er einen Flatterball von Kerkez entschärfte (10.).

Trotzdem ging der Favorit, bei dem im Vergleich zum Nachholspiel gegen Brentford (1:0) Aké, Kovacic und Matheus Nunes anstelle von Walker, Bobb und Alvarez spielten, mit der ersten richtig guten Möglichkeit direkt in Führung. Haaland schüttelte nach einem Kovacic-Chip Gegenspieler Senesi ab, Keeper Neto konnte den strammen Schuss aus spitzem Winkel nur nach vorne abwehren, Foden staubte ab (24.).

Cherries schnuppern am Ausgleich

Bernardo Silva hatte zwar schnell die Möglichkeit nachzulegen (27.), richtig ins Rollen kam City aber nicht. Fodens weitere Versuche (39., 44.) waren eher aus der Kategorie "ungefährlich". Die letzte Chance der ersten Hälfte gehörte gar den Gastgebern, doch Ederson parierte einen satten Fernschuss von Christie (45.+4).

In Hälfte zwei präsentierte sich der Underdog noch unangenehmer. Die Südwest-Engländer verstanden es weiterhin, den Ballbesitz der Gäste nur in der ungefährlichen Zone stattfinden zu lassen und nach vorne wurden sie immer mutiger. Zweimal traf Tavernier die Kugel aber nicht ideal (55., 59.), Ederson kratzte einen Solanke-Kopfball zudem gerade noch von der Linie (67.).

In der Schlussphase berappelte sich der Triple-Sieger dann aber wieder und hielt die Cherries, die immer wieder im letzten Drittel auftauchten, zumindest außerhalb des eigenen Strafraums. Die Entscheidung vergab Haaland aus spitzem Winkel (75.), zuvor hatte Kovacic noch aus der Ferne neben das Tor geschossen (71.).

Enes Ünal verpasst 1:1

Beinahe hätte sich das noch gerächt, doch der eingewechselte Enes Ünal ließ am langen Pfosten den Ausgleich, der nicht unverdient gewesen wäre, per Kopf liegen (90.+1).

Damit wartet Bournemouth weiter auf den nächsten Sieg, ManCity schließt wieder zu Tabellenführer Liverpool auf und liegt weiterhin einen Punkt hinter den Reds auf dem zweiten Tabellenplatz.

Auf Bournemouth wartet am Dienstag das FA-Cup-Achtelfinale gegen Leicester City (20.30 Uhr), in der Liga steht am Wochenende das Auswärtsspiel in Burnley (3. März, 14 Uhr) an. Manchester City trifft am Mittwoch ebenfalls im FA Cup auf Luton Town (21 Uhr), am Sonntag gibt es das Derby gegen Manchester United (16.30 Uhr).