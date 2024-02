Joker Salah trumpft beim Comeback auf - doch Klopp beklagt neue Rückschläge

Mit einem 4:1 in Brentford hat Liverpool den ersten Platz vorerst verteidigt. Doch mindestens zwei Verletzungen überstrahlten sogar Salahs starkes Comeback - und ein Traumtor von Darwin.

Der FC Liverpool hat Manchester City weiter unter Druck gesetzt und scheint sich sogar mit der ungeliebten 13.30-Uhr-Anstoßzeit am Samstag zunehmend anzufreunden. Doch den 4:1-Sieg beim FC Brentford am Samstagmittag bezahlte Jürgen Klopps Mannschaft dermaßen teuer, dass der Trainer seinen Frust schon während der Partie kaum verbergen konnte.

Liverpool war die Partie bereits ohne Stammkeeper Alisson, der sich am Freitag im Training eine Muskelverletzung zugezogen hatte, und den erneut wochenlang ausfallenden Alexander-Arnold angegangen. Doch die Sorgen für Klopp wuchsen schnell weiter. In einem munteren ersten Durchgang, in dem Brentford durch clevere Angriffe immer wieder Lücken riss und zu Abschlüssen kam, verlor Liverpool erst Jones und dann auch noch Diogo Jota.

Erst erwischt es Jones, dann wird Diogo Jota abtransportiert

Jones verletzte sich bei einem Zweikampf am linken Fuß und wurde durch Gravenberch ersetzt (34.); Diogo Jota, dem Nörgaard unglücklich aufs Knie gefallen war, musste sogar abtransportiert werden (43.) und verhalf so dem genesenen Salah früher als geplant zum ersten Einsatz seit Neujahr. Acht Minuten zuvor hatte der formstarke Portugiese mit seinem neunten Scorerpunkt (6/3) in neun Ligaspielen noch die Liverpooler Führung vorbereitet: Nach einem abgewehrten Brentford-Freistoß war Darwin nach Diogo Jotas Kopfballverlängerung frei durch und überlupfte Flekken im Tor überragend (35.), wenngleich er auch einfach zum mitgelaufenen Assistgeber hätte querlegen können.

Mit der verdienten Führung im Rücken, aber auch noch ohne Darwin, der angeschlagen für Gakpo draußen blieb (Klopp später: "Wir wissen noch nicht, ob er was hat, er hat etwas gespürt"), ging Liverpool den zweiten Durchgang an und drängte erfolgreich auf die Vorentscheidung. Nachdem Salah noch vergeben hatte (51.), setzte er wenig später Mac Allister in Szene, der Flekken nach guter Ballmitnahme überwand (55.). Klopp jubelte nach außen nicht mit, der Frust über Verletzungen saß offenbar noch tief.

Nach Salahs Tor trifft Klopps Vorhersage ein

Als dann auch noch Salah selbst nach einem Missverständnis in Brentfords Abwehr sein ganzes Können zeigte und auf 3:0 stellte (68.), schien alles klar zu sein. Doch die Bees stachen noch mal zu. Toney, der kurz vorher nach einem wuchtigen Check von Robertson vergeblich einen Elfmeter gefordert hatte, staubte erfolgreich ab, nachdem Kelleher Reguilons Schuss zunächst stark pariert hatte (75.) - sein viertes Tor im fünften Spiel nach der monatelangen Sperre. Klopps Prophezeiung vom Freitag traf also ein.

Am Sieg und dem vorübergehenden Fünf-Punkte-Vorsprung auf ManCity (zwei Spiele weniger) änderte das aber nichts mehr. Vielmehr nutzte Gakpo ein weiteres Durcheinander in Brentfords Hintermannschaft sogar noch zum 4:1 (86.). Zwar hat Liverpool damit das vierte von fünf 13.30-Uhr-Spielen dieser Saison gewonnen (4/1/0), was im Vorjahr bei sechs Anläufen gar nicht gelungen war (0/3/3). Durch den Verletzungsdoppelpack dürfte allerdings auch diese Partie Klopp in keiner guten Erinnerung behalten.