Havertz trifft und assistiert: Arsenal dominiert Newcastle und bleibt oben dran

Mit dem sechsten Ligasieg in Folge hat der FC Arsenal den Anschluss an Manchester City und den FC Liverpool gehalten und bleibt weiter präsent im Titelrennen. Gegen Newcastle United sorgte ein dominanter Auftritt für ein letztlich auch in der Höhe verdientes 4:1 (2:0).

Der FC Liverpool hatte bereits am Mittwoch gegen Luton Town vorgelegt (4:1) und Manchester City gegen Bournemouth nachgezogen (1:0), weshalb der Druck im Titelrennen der Premier League am 26. Spieltag beim FC Arsenal lag. Gegen Newcastle United bot sich der Elf von Mikel Arteta die Chance, wieder auf zwei Punkte an die Reds und einen an die Skyblues ranzurücken. Dafür tauschte der Spanier nach dem 0:1 in Porto im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals unter der Woche nur einmal aus: Jorginho begann anstelle von Trossard, Havertz rückte dafür in die Spitze.

Bei den Gästen aus Newcastle, die als Achter im Rennen um die internationalen Plätze ebenfalls gefordert waren, überraschte vor allem ein Name auf dem Spielberichtsbogen: Karius stand erstmals seit dem 38. Spieltag der Saison 2017/18 - damals noch in Diensten Liverpools - wieder bei einem Premier-League-Spiel in der Startelf und ersetzte den erkrankten Dubravka. Außerdem rückten Burn und Barnes im Vergleich zum 2:2 gegen Bournemouth für Livramento und den genesenen Isak auf die Bank.

Slapstick-Eigentor und Havertz sorgen für frühe Arsenal-Führung

Besonders vom schwedischen Stürmer war in Durchgang eins allerdings nahezu nichts zu sehen. Arsenal übernahm direkt das Kommando und schnürte die Magpies, die immer wieder einen Schritt zu spät kamen, über weite Strecken am eigenen Strafraum fest. Für die verdiente Führung der Gunners sorgten die Gäste allerdings größtenteils selbst: Nach einer Ecke kam Gabriel freistehend zum Kopfball, den Karius aus kurzer Distanz mit einem schnellen Reflex parieren konnte. Anschließend landete der Ball jedoch genau vor dem Tor, wo Botman erst ein Luftloch schlug und anschließend von Livramento angeschossen wurde. Vom Knie des Niederländers sprang der Ball ins eigene Tor (18.).

Mit der Führung im Rücken lief Arsenal weiter extrem hoch an und überforderte die Gäste. Immer wieder dauerte es nur wenige Sekunden, bis Newcastle den Ball nach eigenen Eroberungen wieder verlor - so auch vor dem 2:0. Livramentos Befreiungsschlag fand schnell wieder den Weg zurück in den Strafraum Newcastles. Gabriel Martinelli erlief Jorginhos hohen Ball und bediente Aushilfs-Neuner Havertz, der freistehend vor dem Tor einschieben konnte (24.).

Newcastle blieb weiter blass, weil aber erst Ödegaard seinen Querpass nicht anbrachte (27.) und anschließend unter anderem Saka an Karius scheiterte (38.), blieb es beim noch etwas schmeichelhaften 2:0 zur Pause.

Kurz nach Wiederbeginn tauchte Havertz erneut allein vor Karius auf, vergab jedoch (47.). In der 49. Minute konnten auch die Gäste ihren ersten Torschuss der Partie verzeichnen, Raya hatte allerdings keine Probleme mit Gordons Versuch. Newcastle fand hier in dieser Phase besser in die Partie, wenngleich die Kontrolle weiterhin bei Arsenal blieb.

Saka baut seine Serie aus

Fehler durften sich die Gäste jedoch weiterhin nicht erlauben. Havertz fing einen schwachen Pass von Botman im Mittelfeld ab und leitete weiter, ehe er erneut an den Ball kam und rechts raus legte. Dort ließ Saka Livramento im Eins-gegen-eins stehen und brachte seinen Flachschuss aus spitzem Winkel vorbei an Karius und zwei Verteidigern (65.) im Tor unter. Für den 22-Jährigen war es das fünfte Premier-League-Spiel in Folge mit mindestens einem Treffer. Eine solche Serie im Trikot der Gunners legte zuletzt Giroud im Jahr 2015 hin.

Die Partie war damit entschieden, für Newcastle kam es aber noch dicker: Eine Ecke von Rice lenkte Kiwior am kurzen Pfosten per Kopf auf das Tor. Weil die Hand von Miley den Ball kurz vor Karius noch abfälschte, machte der Torwart eine unglückliche Figur, kam zwar dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern (69.).

Ex-Gunner Willock trifft bei Comeback und beendet den Emirates-Fluch

Spät im Spiel lieferte Newcastle immerhin noch eine positive Geschichte. Willock, der bereits mit fünf Jahren zum FC Arsenal gewechselt war und es bis zu den Profis geschafft hatte, feierte nach monatelangen Problemen an der Achillessehne sein Comeback und nickte nach Flanke von Burn an alter Wirkungsstätte zum 1:4 ein (84.). Damit gelang den Magpies erstmals seit Dezember 2014 ein Treffer im Emirates - auch damals verlor man mit 1:4.

Dass es auch diesmal 1:4 hieß, hatte Newcastle Burn zu verdanken, der in der Nachspielzeit einen Schuss von Smith-Rowe von der Linie kratzte (90.+3). Doch auch ohne Treffer Nummer fünf war der Jubel in London wenig später groß. Mit dem sechsten Ligasieg in Folge schob sich Arsenal wieder bis auf zwei Punkte an die Spitze und hielt den Meisterschafts-Dreikampf mit Manchester City und Liverpool offen.

Für Newcastle bleibt nach der deutlichen Niederlage wenig Zeit, um durchzuatmen. Schon am Dienstag (20.45 Uhr) geht es im FA-Cup-Achtelfinale zu den Blackburn Rovers, Samstag (16 Uhr), ist Wolverhampton in der Liga zu Gast. Auf Arsenal wartet dagegen eine längere Pause, erst am übernächsten Montag (4. März, 21 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei Sheffield United an.