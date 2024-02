Der Querbalken verhindert den Lucky Punch: ManUnited sichert sich knappen Sieg in Luton

Trotz eines mehr als vielversprechenden Auftakts in die Partie hat sich Manchester United letztlich zum Auswärtssieg in Luton gezittert. Stürmer Höjlund sicherte sich einen Premier-League-Rekord.

Am Ende rettete die Latte für Manchester United. AFP via Getty Images

Mit dem 2:1 bei Aston Villa hatte Manchester United seine ansteigende Formkurve bestätigt und den Abstand auf die Champions-League-Plätze zumindest etwas verkürzt. Bei Gastgeber, Aufsteiger und Kellerkind Luton Town sah Cheftrainer Erik ten Hag deshalb keinen Grund für personelle Veränderungen und schickte dieselbe Startelf in die Partie.

Die Hatters, bei denen die beiden ehemaligen ManUnited-Akteure Mengi und Chong für Burke sowie Clark (beide Bank) nach dem 1:3 gegen Sheffield begannen, mussten vor dem Anpfiff bereits einen bitteren Rückschlag hinnehmen: Top-Torjäger Adebayo verletzte sich beim Aufwärmen, sodass ihn Woodrow in der Anfangsformation ersetzen musste.

Höjlund trifft doppelt

Die Anfangsphase machte für die Gäste Hoffnung auf ein Schützenfest, denn bereits nach 37 Sekunden nutzte Höjlund einen katastrophalen Aussetzer von Bell eiskalt aus und traf im sechsten aufeinanderfolgenden Ligaspiel. Damit sicherte sich der Däne sogar einen Premier-League-Rekord, denn er ist nun der jüngste Spieler, dem dieses Kunststück jemals gelang.

Doch damit nicht genug: Nur sechs Minuten später schnürte der Mittelstürmer seinen Doppelpack, indem er einen Volley-Abschluss Garnachos noch entscheidend mit der Brust in die Maschen abfälschte. Über Rashford (10.) und Garnacho (13.) ergaben sich auch unmittelbar nach dem 2:0 zwei weitere gute Chancen für die Red Devils, die allerdings ohne Folgen blieben.

Morris' Anschlusstreffer lässt die Partie kippen

Nur eine Minute nach Garnachos Möglichkeit erzielte Morris schließlich den Anschlusstreffer aus dem Nichts. Lutons Kapitän reagierte nach einem abgeblockten Abschluss von Chong am schnellsten und köpfte die Kugel an Onana vorbei ins Tor.

Von nun an kippte das Spiel komplett. Die Hatters übernahmen die Kontrolle, belohnten sich für ihren großen Aufwand aber nicht. Sowohl Woodrow (30.), Morris (37.) als auch Doughty (45.+2) vergaben im ersten Durchgang einige nennenswerte Torchancen für die Hausherren.

Chancenwucher auf beiden Seiten - Latte rettet für ManUnited

Nachdem United bereits vor der Pause verletzungsbedingt wechseln und Lindelöf für Shaw bringen musste (45.+3), legte Coach ten Hag nach der Pause gleich doppelt nach. Für die gelb vorbelasteten Maguire und Casemiro kamen Evans und McTominay.

Gefährliche Gelegenheiten ergaben sich daraufhin auf beiden Seiten. In der 57. Minute parierte erst Lutons Keeper Kaminski stark gegen Rashford, drei Minuten später verhinderte Lokonga das 1:3 durch Bruno Fernandes per Bilderbuch-Grätsche. Binnen zwei Minuten vergaben im Anschluss auch Lutons Osho (77.) sowie Höjlund für die Gäste (78.), die in den Schlussminuten nochmal alles nach vorne warfen.

Es sollte letztlich jedoch nicht sein für die Hammers, nachdem auch Barkleys Kopfball in der vierten Minute der Nachspielzeit an der Latte endete und nicht den Weg in die Maschen fand.

Während Luton bereits am kommenden Mittwoch auswärts in Liverpool auftritt (20.30 Uhr), ist ManUnited erst am Samstag wieder im Einsatz. Dann empfangen die Red Devils den FC Fulham im Old Trafford (16 Uhr).