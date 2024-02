Maguires Ausgleich währt nur kurz: Iwobi lässt Uniteds Serie reißen

Manchester United ist das Team der Stunde in der Premier League, musste gegen Fulham allerdings die erste Niederlage des Jahres 2024 hinnehmen. Ohne den aktuellen Topspieler Rasmus Höjlund fehlte es den Red Devils über weite Strecken an Ideen, was die Cottagers schamlos ausnutzten.

Erik ten Hag musste nach dem 2:1-Sieg bei Luton einen bitteren Ausfall verkraften. Höjlund, der seit seinem Premierentreffer am Boxing Day in jedem Spiel traf und mit bislang sieben Toren maßgeblich am Höhenflug seines Teams im neuen Jahr beteiligt war, fehlte aufgrund einer Muskelverletzung. Startelf-Debütant Forson sowie Lindelöf, der für Shaw begann, sollten stattdessen dabei helfen, den fünften Sieg in Serie einzufahren - und die Ungeschlagen-Serie im neuen Jahr am Laufen zu halten.

Doch der von Marco Silva trainierte FC Fulham erwischte den deutlich besseren Start. Die nach dem 1:2 gegen Aston Villa runderneuerten Cottagers (sechs Veränderungen) standen defensiv stabil und wussten durch Rodrigo Muniz, Pereira und vor allem Iwobi immer wieder für Gefahr zu sorgen.

Fulham lässt Chancen liegen - Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

Weil Letzterer aber zwei Großchancen ausließ (14., 18.) und auch Lukic kein Glück gebucht hatte (21.), überstanden die Red Devils eine schwache Anfangsphase unbeschadet.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem zunehmend die Torhüter in den Mittelpunkt rückten. Erst rettete Robinson den bereits geschlagenen Leno gegen Garnacho (27.), dann verhinderte der Pfosten die Führung durch Diogo Dalot (31.), ehe sich der deutsche Keeper gegen Garnacho auszeichnen konnte (41.).

Sein Gegenüber war ebenfalls im Pfostenglück gegen Rodrigo Muniz (33.), ehe er gegen Pereira seine Klasse unter Beweis stellen konnte (39.). Nach 45 ereignisreichen Minuten stand somit beiderseits die Null.

Bassey bestraft passive Red Devils - Maguire steht goldrichtig

Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste zunächst besser - und belohnten sich diesmal. Nach einer Ecke scheiterte Bassey im ersten Versuch an Teamkollege Castagne, im zweiten Anlauf schoss er den Ball wuchtig unter die Querlatte (65.).

Bis dahin blasse Red Devils waren nun gefordert, schließlich drohte man erstmals im neuen Jahr zu verlieren. Von Rashfords Schuss (73.) und Maguires Kopfball (80.) abgesehen ging lange Zeit nichts - doch dann stand der aufgerückte Innenverteidiger goldrichtig und drückte den Ball nach einer zu kurz geratenen Klärungstat Lenos über die Linie (89.).

Iwobi hat das letzte Wort

In der neunminütigen Nachspielzeit drängten die Gastgeber auf den Siegtreffer - doch der sollte auf der anderen Seite fallen. Traoré ließ bei einem Konter Maguire und Co. stehen, legte ab auf Iwobi - und der vergoldete seinen auffälligen, aber bis dahin unglücklichen Nachmittag mit einem unhaltbaren Flachschuss zum 2:1-Auswärtssieg (90.+7).

Am Mittwoch reist Manchester United für das Achtelfinale des FA Cup zu Nottingham Forest (21 Uhr), ehe am Sonntag das Stadtderby bei Manchester City ansteht (16.30 Uhr). Fulham empfängt am Samstag Brighton (16 Uhr).