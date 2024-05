Königsklasse rückt in die Ferne: Harmlose Spurs unterliegen Chelsea

Die Tottenham Hotspur haben gegen den FC Chelsea verloren und den Anschluss an die Champions-League-Plätze verpasst. Kaum Offensivgefahr und zwei Gegentore nach Standards leiteten die Niederlage gegen die Blues ein.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze benötigte Tottenham dringend Punkte, um sich Aston Villa auf Platz vier anzunähern. Werner fehlte im Nachholspiel an der Stamford Bridge ebenso wie Davies verletzt, Bentancur, Maddison und Höjbjerg saßen auf der Bank. Spurs-Coach Ange Postecoglou ließ im Vergleich zum 2:3 gegen Arsenal Emerson Royal, Bissouma, Sarr, Johnson und Richarlison beginnen.

Chelsea - nach dem 2:2 gegen Aston Villa lediglich mit Gilchrist anstelle des verletzten Thiago Silva - erwischte zu Hause den besseren Start. Madueke und Mudryk kamen mit viel Schwung über ihre Flügel und sorgten immer wieder für Gefahr. Letzterer leitete die erste Großchance für Jackson ein. Der Stürmer überwand zwar Vicario im Tor der Spurs, van de Ven rettete aber stark per Grätsche (5.).

Chlobah belohnt bessere Blues

Den Spurs fehlte offensiv die Kreativität. Top-Torschütze Son hatte im ersten Durchgang kaum Aktionen und die Hereingaben des aktivsten Gästespielers Johnson wurden zumeist abgefangen. Chelsea wiederum näherte sich zunächst weiter an - Madueke schlenzte knapp über das Tor (23.) - und ging kurz darauf in Führung: Chalobah kam nach Gallaghers Freistoß zu frei zum Kopfball und traf ins lange Eck über Vicario hinweg (24.).

Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs kreierten die Spurs gefährliche Offensivaktionen. Sarr verbuchte die beste Chance aus dem Spiel heraus (45.+2), zuvor hatte Romero nach einem Freistoß nur knapp am Tor vorbeigeköpft (38.). Den Rückstand nahmen die Gäste jedoch mit in die Kabine.

Spurs bleiben harmlos - Jackson erhöht

Der zweite Durchgang begann temporeich und mit einer rasanten Phase in beide Richtungen, weil auch die Spurs und ihre Offensivakteure Son und Richarlison nun wesentlich aktiver waren als noch über weite Strecken der ersten Hälfte. Weiterhin verpassten sie jedoch die klaren Chancen. Die Harmlosigkeit setzte sich auch nach dem zweiten Treffer der Blues - Jackson traf per Kopf, nachdem Palmers Freistoß an die Latte geprallt war (72.) - fort und so geriet Chelseas Sieg nicht mehr in Gefahr.

Durch die Niederlage bleibt es bei den sieben Zählern Rückstand, die Tottenham auf den Champions-League-Platz vier hat. Weiter geht es für beide Teams am kommenden Sonntag: Chelsea empfängt um 15 Uhr West Ham und die Spurs sind zu Gast beim FC Liverpool (17.30 Uhr).