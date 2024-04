Chelsea holt 0:2 bei Aston Villa auf - VAR verhindert Siegtreffer der Blues

Der FC Chelsea zeigte nach dem 0:5-Derby-Debakel eine Reaktion - und das, obwohl das Spiel mit einem Eigentor denkbar ungünstig losgegangen war. Ein eiskaltes Aston Villa hatte bis zur Pause erhöht, nach dem Seitenwechsel drückten aber die Blues und glichen noch aus. Einen möglichen Siegtreffer verhinderte in der Nachspielzeit der VAR.

Nach der Derby-Demütigung beim FC Arsenal wartete auf den FC Chelsea die nächste schwere Aufgabe: Die Blues mussten für die letzte Resthoffnung aufs internationale Geschäft zum Tabellenvierten Aston Villa, konnten dabei aber wieder auf den zuletzt erkrankten Torjäger Palmer setzen. Für Enzo Fernandez war nach einer Leisten-Operation die Saison derweil beendet.

Chelseas Alptraumstart - Jackson im Pech

Beinahe nahtlos an den Dienstag setzte das Spiel am Samstagabend an. Cucurella unterlief nach dem ersten Angriff der Villans ein Eigentor (4.). Digne traf kurz darauf noch das Außennetz (8.), Watkins schloss zu zentral auf Petrovic ab (15.). In dieser Phase hatte sich Chelsea aber schon ein optisches Übergewicht erarbeitet und verzeichnete viel Ballbesitz, alleine im letzten Drittel wurde es nicht wirklich gefährlich. Bis ein feiner Caicedo-Pass eine Schneise in die Defensive schnitt, Jacksons Treffer zählte wegen einer knappen Abseitsstellung aber nicht (16.).

Jackson war auch kurz darauf im Pech, als er an den rechten Pfosten köpfte (35.). Die Villans machten ganz wenig fürs Spiel, standen aber größtenteils sicher - und spielten nach vorne schnörkellos. Watkins scheiterte nach einem schnellen Spielzug von Petrovic (36.), nur sechs Minuten später hatte Rogers zu viel Platz und setzte die Kugel zum 2:0-Pausenstand ins Netz (42.).

Emiliano Martinez muss runter - Chelsea presst sich zum Anschlusstreffer

Zum zweiten Durchgang ersetzte Olsen im Villa-Tor Weltmeister Emiliano Martinez (Oberschenkelprobleme) - auf dem Feld passierte erst einmal nicht viel. Die Blues zeigten sich zwar fast durchgehend in Strafraumnähe, erst ein von Gallagher initiiertes Pressing brachte Erfolg: Madueke schloss ins lange Eck zum Anschlusstreffer ab (62.).

Gallagher schlenzt perfekt zum 2:2

Die Blues waren nun aktiver und drückten auf den Ausgleich, den Olsen mit einem Arm-Reflex gegen Madueke verhinderte (72.). Für die Villans boten sich nun natürlich Räume zum Kontern, doch Bailey verpasste die Entscheidung (73.) - und so kamen die Blues noch zurück. Gallagher schlenzte mit dem eigentlich schwächeren linken Fuß herrlich ins linke obere Eck (81.).

Von Aston Villa kam nun fast gar nichts mehr - und Chelsea wollte den Siegtreffer. Palmer scheiterte nach einer schlechten Abwehr von Diego Carlos aber am guten Olsen (90.+4). Eine Chance bekamen die Blues aber noch: Nach dem folgenden Eckball nämlich verschaffte sich Badiashile mit einem Schubser gegen Diego Carlos Platz, die Ablage in die Mitte köpfte Disasi aufs Tor und von der Latte prallte die Kugel gegen Olsens Hand und über die Linie (90.+5). In den Jubel der Gäste mischte sich aber eine VAR-Überprüfung: In der Review-Area bewertete Schiedsrichter Craig Pawson Badiashiles Schubser als Foulspiel - der Treffer zählte nicht.

Beinahe hätten die Villans sogar ihrerseits zum 3:2 getroffen, doch der eingewechselte Duran köpfte knapp über den Kasten (90.+9). Danach war dann wirklich Schluss im Villa Park - und beide Teams mussten mit dem 2:2 leben, was für Aston Villa tabellarisch sicher besser war.