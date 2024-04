Havertz' Lauf geht weiter: Arsenal behauptet sich in hitzigem Derby

Der FC Arsenal hat das 195. North London Derby knapp für sich entschieden. In einer ereignisreichen Partie schwang sich erneut Kai Havertz zu einem der Matchwinner auf.

Als Kai Havertz in der 38. Minute das 3:0 für Arsenal köpfte, war das Spiel schon entschieden - und warum das so war, war für die Beobachter im Tottenham Hotspur Stadium eigentlich kaum zu begreifen. Die Hausherren hielten in einem von Beginn an intensiv geführten North London Derby gut dagegen, waren dem Titelaspiranten aus der Nachbarschaft in der Anfangsphase ebenbürtig und erzielten auch das erste Tor - allerdings ins falsche Netz: Eine scharfe Saka-Ecke köpfte Höjbjerg im Kopfballduell mit Tomiyasu unglücklich ins eigene Tor (15.).

Danach wurde es für Tottenham sogar noch bitterer: Binnen vier Minuten kamen die Spurs jeweils nach einer Ecke zu gleich drei herausragenden Möglichkeiten, aber nicht zum eigentlich verdienten Ausgleich. Der aufgerückte Romero köpfte erst knapp vorbei (19.), dann aus kurzer Distanz an den Pfosten (21.). Und als sein Innenverteidiger-Partner van de Ven den Ball kurz darauf nach einer zunächst abgewehrten Ecke über die Linie brachte, schritt der VAR ein und nahm den Treffer aufgrund einer hauchzarten Abseitsposition zurück (23.).

Vorlage und Tor: Havertz' Lauf geht weiter

Während Arsenal die frühe Führung kaum Sicherheit verschaffte, griffen die Spurs weiter munter an - nur um den nächsten Tiefschlag zu kassieren. Nachdem erst Kulusevski und dann Maddison im Arsenal-Strafraum stürzten, forderte Tottenham gleich zweimal Elfmeter, bekam aber nur ein Gegentor, weil Havertz beim direkt folgenden Konter einen traumhaften Diagonalball über den halben Platz auf Saka spielte. Der Flügelspieler ließ auf dem Weg in die Mitte noch Davies stehen und schloss souverän ins linke Eck ab (27.).

Die beiden deutschen Spieler auf dem Platz verlebten nicht nur deshalb eine grundsätzlich verschiedene erste Hälfte: Während Spurs-Angreifer Werner schon nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden musste (31.), ließ Havertz seiner tollen Vorlage noch ein eigenes Tor folgen: Nach einer herausragenden Rice-Ecke setzte sich der Nationalspieler im Fünfmeterraum durch und köpfte aus kurzer Distanz sein zwölftes Saison-Tor (38.). Aus vier Torschüssen im ersten Durchgang hatte Arsenal drei Tore gemacht, während keiner der acht Spurs-Versuche zum Treffer geführt hatte. Symptomatisch: Selbst Son vergab aus bester Position (45.).

Tottenham kommt zurück - Arsenal rettet sich ins Ziel

Nach dem Seitenwechsel war dann auch Arsenal nicht mehr ganz so effizient wie im ersten Durchgang: Tomiyasus Flugkopfball flog drüber (48.), Vicario verhinderte mit einer überragenden Parade gegen Saka das 0:4 (53.). Auf Seiten der Gastgeber war der torgefährlichste Mann weiterhin ein Innenverteidiger: Romero vergab zunächst eine weitere Kopfballchance (51.), ehe er seine vierte große Gelegenheit des Tages schließlich nutzte - allerdings begünstigt von einem üblen Bock Rayas, der den Ball unbedrängt auf die Brust des Argentiniers gechippt hatte (64.).

In der Folge rannte Tottenham weiter an, wurde aber kaum zwingend - bis es zur nächsten Elfmeterszene im Arsenal-Strafraum kam. Diesmal blieb Schiedsrichter Oliver nach Ansicht der Videobilder keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen: Rice hatte Davies klar getroffen - Son verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:3 (87.). So musste Arsenal noch einmal mächtig zittern und einige Hereingaben in den eigenen Strafraum überstehen, brachte den knappen Sieg aber über die Zeit.

Arsenal behält damit die Spitzenposition, muss aber weiterhin auf einen Ausrutscher von ManCity, das weniger Spiele auf dem Konto hat, hoffen. Die nächste Prüfung erwartet die Gunners am kommenden Samstag (13.30 Uhr) gegen Bournemouth. Für Tottenham steht bereits am Donnerstag (20.30 Uhr) das nächste London-Derby beim FC Chelsea an.