Hernandez wechselt von Bayern zu PSG: "Habe lange darauf gewartet"

Es hatte sich über Wochen abgezeichnet, nun ist es offiziell: Lucas Hernandez (27) verlässt die Bayern nach vier Jahren und wechselt zu Paris Saint-Germain.

Für Lucas Hernandez bedeutet der Transfer zu PSG die erste Station in Frankreich. Beim amtierenden französischen Meister erhält der in Marseille geborene Abwehrspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kassieren die Münchner rund 45 Millionen Euro für den Abwehrspieler, für den sie Min-Jae Kim von Italiens Meister Neapel verpflichten werden - für 50 Millionen Euro.

"Wir bedanken uns bei Lucas Hernandez für vier sehr erfolgreiche gemeinsame Jahre. Er hat immer alles gegeben, seine Kämpfernatur und seine Leidenschaft haben uns stets imponiert", sagt Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Klubmitteilung der Bayern.

Auf den Abgang von Hernandez konnten sich die Bayern-Fans schon eine ganze Weile einstellen. Ende Mai hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass der französische Weltmeister von 2018 den FCB verlassen möchte. Präsident Herbert Hainer hatte sich Mitte Juni noch kämpferisch gegeben und erklärt, dass man den Linksfüßer - "ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt"- unbedingt langfristig halten wolle.

Der Rekordmeister war dennoch bereit, Hernandez bei einem Angebot im Bereich von 50 Millionen Euro ziehen zu lassen. Auch wenn das angesichts der einstigen 80-Millionen-Euro-Ablöse ein Verlustgeschäft bedeutet. Der flexibel einsetzbare Verteidiger hatte allerdings nur noch Vertrag bis 30. Juni 2024.

Hernandez: "Ich habe schon lange darauf gewartet"

"Ich habe schon lange darauf gewartet, zu PSG zu wechseln, jetzt ist es endlich wahr geworden", zitiert PSG den nächsten Neuzugang nach Manuel Ugarte (Sporting Lissabon, 60 Millionen Euro), Kang-In Lee (RCD Mallorca, ca. 22 Millionen Euro), Milan Skriniar (Inter Mailand, ablösefrei) und Marcos Asensio (Real Madrid, ablösefrei). "Es ist ein ganz besonderer Tag für mich, ich bin sehr glücklich, hier zu sein."

Hernandez wurde in Spanien fußballerisch ausgebildet und wechselte 2007 zu Atletico Madrid. Seinen größten Erfolg mit den Rojiblancos feierte er 2018 mit dem Triumph in der Europa League. Im Sommer 2019 zog es ihn für eine Bundesliga-Rekordablösesumme nach München, wo er vier deutsche Meisterschaften, dreimal den nationalen Supercup, den DFB-Pokal (2020), die Klub-WM (2020) und die Champions League (2020) gewinnen sollte.

In den vier Jahren an der Säbener Straße kam Hernandez nur auf 107 Pflichtspiele (zwei Tore), weil ihn regelmäßig Verletzungen ausbremsten. Die schlimmste ereilte ihn beim WM-Auftakt der Franzosen gegen Australien (4:1) im vergangenen November - Riss des vorderen rechten Kreuzbandes. Sein letztes Pflichtspiel im Bayern-Trikot war das 2:0 auf Schalke am 12. November 2022.