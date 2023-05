Hernandez will den FC Bayern verlassen - Hoffnung bei Rice

Gut möglich, dass zwei Innenverteidiger den FC Bayern im Sommer verlassen. Nachdem Benjamin Pavard den Verantwortlichen mitgeteilt hat, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, zieht es nach kicker-Informationen auch Lucas Hernandez weg.

Beide französischen Weltmeister von 2018, beide 27 Jahre alt, suchen offenbar eine neue Herausforderung. Wie bei Pavard läuft auch bei Hernandez der Vertrag 2024 aus, aktuell kämpft er sich nach einem bei der Weltmeisterschaft erlittenen Kreuzbandriss zurück auf den Rasen. Noch vor einigen Wochen sah es in Bezug auf eine Vertragsverlängerung gut aus, doch nun macht Paris St. German ernst im Werben um Hernandez.

Dieser erzählte in den Tagen rund um den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Mannschaftskreis, dass er sich mit den Parisern prinzipiell einig sei und gerne wechseln möchte. Offen ist, ob ihn der FC Bayern ziehen lässt. Trainer Thomas Tuchel schätzt Hernandez sehr und kämpft um dessen Verbleib.

Sollten sowohl Pavard als auch Hernandez gehen, benötigt der FC Bayern in jedem Fall einen externen neuen Innenverteidiger. Intern soll Tarek Buchmann zur neuen Saison in den Profikader aufrücken. Für den 18-jährigen Defensivspieler ist ein Dreijahresvertrag als Profi ausverhandelt. Er soll fest im Profikader trainieren, Spielpraxis aber vor allem in der 2. Mannschaft in der Regionalliga sammeln. Dennoch benötigen die Münchner neben dem gesetzten Matthijs de Ligt und dem intern nicht unumstrittenen Dayot Upamecano im Falle zweier Abschiede einen Hochkaräter für die Abwehrzentrale.

Rice ist Bayerns Wunschkandidat

Im defensiven Mittelfeld gilt Declan Rice von West Ham United als absoluter Wunschkandidat Tuchels. Allerdings dürfte der 24-Jährige der erste Spieler in der Vereinsgeschichte werden, der hundert Millionen Euro Ablöse kosten würde. Zumal es zahlungskräftige Konkurrenz aus der Premier League für den englischen Nationalspieler gibt.

Bayerns Hoffnung: Zu seinem Jugendklub FC Chelsea zieht es Rice nach kicker-Informationen nicht zurück. Der stark interessierte FC Arsenal habe nicht die Strahlkraft der Bayern, alle anderen Topklubs mit Ausnahme von Manchester City auch nicht. Doch dort ist die Sechser-Position mit Rodri weltklasse besetzt. Tuchel hat sich bereits persönlich mit Rice getroffen, der damals ebenfalls anwesende Hasan Salihamidzic ist jedoch Vergangenheit. Abwarten, wie sich Rice nun entscheidet.