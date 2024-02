Zwei Tore nach Standards: Hannovers Heimserie geht gegen Rostock weiter

Hannover 96 gewinnt gegen Hansa Rostock mit 2:1 und baut seine Heimserie auf nun acht Spiele ohne Niederlage aus. In einer hektischen Schlussphase gaben die 96er den Sieg beinahe noch aus der Hand.

Hannover beendete beim 3:0-Heimerfolg gegen den Club eine Sieglos-Serie von sechs Partien und schöpfte neue Hoffnung im Aufstiegsrennen. Gegen Rostock vertraute 96-Trainer Stefan Leitl daher der gleichen Anfangself wie gegen Nürnberg.

Rostocks neuer Coach Mersad Selimbegovic sammelte beim 2:1-Heimsieg gegen Elversberg seine ersten Punkte auf der Kogge. Dennoch stellte er in Hannover viermal um: Kinsombi und Schumacher ersetzten Lang und Singh (beide Bank). Für den gelbgesperrten Roßbach spielte in Pröger ein zweiter Stürmer, van der Werff rutschte dafür in die neu formierte Dreierkette. Zudem kehrte Junior Brumado nach seiner Roten Karte gegen Schalke 04 im Dezember und der folgenden Drei-Spiele-Sperre wieder in die Mannschaft zurück und verdrängte Perea auf die Bank.

Schumacher mit dem Eigentor - Unterbrechung wegen Fanprotesten

Hannover übernahm von Anpfiff weg die Spielkontrolle und ging wie schon in Nürnberg und gegen Elversberg früh in Führung: Nach einer Ecke von Köhn prallte der Ball von Schumachers Oberschenkel unglücklich ins eigene Tor (4.). Danach gab Dressel zwar einen ersten Warnschuss der Kogge ab (12.), doch Hannover blieb dominant, hatte durch Köhn die große Chance auf das 2:0, die Kolke mit einem tollen Reflex noch entschärfte (18.).

Ein echter Spielfluss sollte sich in der Folge allerdings nicht einstellen, Grund waren - wie in den letzten Wochen auf den Plätzen häufig zu sehen - Fanproteste gegen den Investorenplan der DFL. Hannovers Anhängerschaft warf immer wieder Tennisbälle auf den Rasen, Schiedsrichter Alexander Sather bat die Mannschaften nach acht (!) Unterbrechungen vorerst in die Kabinen.

Zieler schenkt Rostock den Ausgleich

Nach acht Minuten ging es schließlich weiter, die Partie blieb zerfahren. Hannover erspielte sich gegen defensiv stabile Rostocker ein paar Chancen - Tresoldi scheiterte per Hacke (29.), Oudenne köpfte unbedrängt weit neben das Tor (41.) -, der FCH blieb nach vorne ohne Durchschlagskraft.

Dennoch ging es mit einem 1:1 in die Pause. Nach einem ungefährlichen Rückpass spielte Zieler den Ball ohne Not genau in die Beine von Pröger, der das Geschenk annahm (45.+4). Ernst (45.+8) und Halstenberg (45.+11) hätten beinahe noch vor der Pause die Führung wiederhergestellt, scheiterten aber beide knapp.

Halstenberg beendet Leerlauf in Durchgang zwei

Hannover setzte auch im zweiten Durchgang seine Dominanz fort, etwickelte allerdings kaum Durchschlagskraft und forderte Kolke lange Zeit gar nicht. Die beste Chance hatte so die Kogge, die Pröger aus kurzer Entfernung ungenutzt ließ (48.).

Hatte sich das Spiel eine lange Auszeit gegönnt, so nahm es ab der 70. Minute an Fahrt auf. Der Eingewechselte Voglsammer konnte ein Missverständnis in Hansas Deckung nicht nutzen und scheiterte an Kolke (70.), etwas später machte es Halstenberg besser: Bei einer einstudierten Eckballvariante köpfte der frühere Nationalspieler zum 2:1 ein (78.).

Rostock warf in der Folge alles nach vorne und zwang Zieler gleich zweimal zu einer Glanzparade. Erst war der Weltmeister von 2014 gegen einen Kopfball von Dressel (81.), dann gegen einen Schuss von Gudjohnsen (83.) jeweils mit den Fingerspitzen zur Stelle.

Hektische Schlussphase nach Halstenberg-Rot

Nach einem Eingriff des VAR, der ein Nachtreten von Halstenberg gegen Singh erkannt hatte (89.), war Hannover plötzlich nur noch zu Zehnt. Es wurde hektisch, doch Rostock kam zu keinen nennenswerten Abschlüssen mehr. Aufregung gab es noch, nachdem Nielsen aus kurzer Distanz den Ball an den ausgestreckten Arm geköpft bekam (90.+6) - den geforderten Elfmeter für die Kogge gab es allerdings nicht.

So brachten die 96er den Vorsprung über die Zeit und verkürzen den Rückstand auf den Relegationsrang drei auf nur noch fünf Punkte. Der FCH kann dagegen die Niederlage von Braunschweig auf Schalke nicht ausnutzen, um sich etwas abzusetzen, und bleibt auf dem 16. Platz, punktgleich mit dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Beide Mannschaften haben nun ein Sechs-Punkte-Spiel

Hannover muss kommenden Freitag zum Nordderby beim Aufstiegsaspiranten HSV (18.30 Uhr). Hansa ist zwei Tage später im Abstiegskampf gegen Schlusslicht Osnabrück (13.30 Uhr) gefordert.