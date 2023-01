Golden Shoe: Haaland übernimmt Platz eins - Kane überholt Lewandowski

Nach der WM-Pause kam Bewegung in das Ranking des Goldenen Schuhs. Erling Haaland hat die Spitze übernommen, Harry Kane ist an Robert Lewandowski vorbeigezogen.

Erling Haaland führt nicht nur in England die Torschützenliste an. IMAGO/Sportimage

Amahl Pellegrino vom amtierenden Meister FK Bodö/Glimt musste, nachdem die norwegische Eliteserien ihren Spielbetrieb für die Saison 2022 bereits eingestellt hat, tatenlos zusehen, wie ihm sein Landsmann Erling Haaland Platz eins im von der European Sports Media (ESM) erstellten Ranking wegschnappte.

Pellegrino blieb bei 25 Toren (37,5 Punkten) stehen, Haaland, bei der WM nicht im Einsatz und ausgeruht, traf indes in drei Spielen für Manchester City nach den Titelkämpfen dreimal. 21 Tore hat der Stürmer nun auf dem Konto, ergibt bei einem Faktor von 2 eine Punktzahl von 42 - Rang eins. Zwei Treffer gelangen dem 22-Jährigen in Leeds (3:1), als er eine Bestmarke knackte. Ein Tor erzielte er beim 1:1 gegen Everton.

Damit führen zwei Norweger die Liste der besten Torjäger Europas an, dahinter folgt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Harry Kane hat seinen folgenschweren Elfmeterfehlschuss in Katar im Viertelfinale gegen Frankreich (1:2) verdaut und seitdem dreimal für Tottenham in der Premier League getroffen, zuletzt zweimal beim 4:0 bei Crystal Palace.

Lewandowski und Mbappé gleichauf

Damit schiebt sich Kane an Robert Lewandowski vorbei, der nach der WM trotz Sperre im Stadtderby für den FC Barcelona gegen Espanyol auflaufen durfte, beim 1:1 ohne Tor blieb und gegen Atletico (1:0) wieder gesperrt fehlte. 13 Tore stehen für den Gewinner des Goldenen Schuhs der letzten beiden Jahre und Rang vier, gemeinsam mit dem Usbeken Boban Abdikholikov vom belarussischen Verein FK Energetik-BGU Minsk (26 Tore, 26 Punkte) und Kylian Mbappé, der mit seinem Siegtreffer für PSG in der Nachspielzeit beim 2:1 gegen Racing Straßburg auch 13 Treffer aufweist.

Auf Rang sieben befindet sich der erste Bundesligaprofi: Leipzigs Christopher Nkunku gelangen bislang zwölf Tore, was eine Punktzahl von 24 ergibt.

nik

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 10.01.2023)