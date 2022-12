Gesperrter Lewandowski darf an Silvester doch spielen

Robert Lewandowski darf in diesem Kalenderjahr doch noch mal für den FC Barcelona auflaufen. Die Drei-Spiele-Sperre des Torjägers ist vorerst ausgesetzt.

Wenn der FC Barcelona an Silvester aus der WM-Pause zurückkehrt und im Camp Nou das Stadtderby gegen Espanyol bestreitet (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker), darf überraschend auch Robert Lewandowski mitmischen. Der Führende der Torschützenliste in La Liga war am 16. November mit einer Drei-Spiele-Sperre belegt worden - die nun vorerst ausgesetzt ist.

Wie Barça am Freitagmittag mitteilte, erreichte der Klub vor dem Schiedsgericht in Madrid eine entsprechende "Maßnahme" gegen die vom spanischen Sportschiedsgerichtshof TAD verhängte Sperre. Noch kurz vor Weihnachten hatte der Sportschiedsgerichtshof einen Einspruch der Katalanen zurückgewiesen, die sich aber nicht geschlagen gaben.

Lewandowski hatte im letzten Pflichtspiel seiner Mannschaft vor der WM 2022 bei CA Osasuna (2:1) nach einem taktischen Foul (11.) und einem Ellenbogeneinsatz (31.) die Gelb-Rote Karte gesehen, beim Abgang aber zusätzlich mehrfach seinen Finger zur Nase geführt und damit mutmaßlich angedeutet, dass sich der Schiedsrichter zu hochnäsig verhalten habe. Dafür kassierte der 34 Jahre alte Pole eine zusätzliche Sperre. Das Schiedsgericht wertete die Geste als "respektlose Haltung gegenüber den Schiedsrichtern".

Wie es 2023 für Lewandowski weitergeht, ist noch offen

Nun muss Lewandowski, der in 14 Ligaeinsätzen 13-mal getroffen hat, nicht mal die automatische Sperre für seine Ampelkarte absitzen - aber nur vorerst. Ob und wie lange er Barça nach dem Derby gegen Espanyol fehlen wird, wird vor Gericht noch geklärt.

Der Tabellenführer von La Liga, der derzeit zwei Punkte Vorsprung auf Meister Real Madrid hat, startet am Mittwoch (21 Uhr) im Sechzehntelfinale der Copa del Rey beim unterklassigen Klub CF Intercity Sant Joan d'Alacant ins Jahr 2023. Vier Tage später wartet das unangenehme Liga-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid (Sonntag, 21 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Auch dabei hätte Barça Lewandowski sicher gerne zur Verfügung.