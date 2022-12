Mbappé verhindert PSG-Patzer in der Nachspielzeit - Neymar hebt ab und fliegt

Paris St. Germain hat im ersten Spiel nach der WM-Pause beinahe Federn lassen: Gegen Racing Straßburg sah es lange nach einem Remis aus, auch weil Neymar wegen einer "Schwalbe" Gelb-Rot sah. In der Nachspielzeit sorgte aber ein Elfmeter für die Rettung.

Ohne Weltmeister Messi, dafür aber mit Vize-Weltmeister Mbappé in der Startelf begann Paris St. Germain das erste Spiel nach der Winterpause. Zehn Tage nach dem WM-Finale ging der Franzose wieder zum Ligue-1-Alltag über.

Neben Messi fehlten auch Hakimi, Nuno Mendes, Danilo Perreira und Carlos Soler in der Startelf von PSG-Trainer Christophe Galtier. Für sie spielten im Vergleich zum letzten Pflichtspiel der Pariser, dem 5:0 gegen AJ Auxerre am 13. November, Marquinhos, Bitshiabu, Fabian, Vitinha und Ekitike von Beginn an.

Marquinhos trifft: Der erste Abschluss aufs Tor sitzt

Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Zepter, fanden aber in den Anfangsminuten kaum einen Weg durch die Straßburger Abwehr. So musste ein Standard zum Führungstreffer helfen: Nach einer Freistoßflanke von Neymar traf Marquinhos per Kopf und mit dem ersten Abschluss aufs Tor zur Pariser Führung (14.).

In der Folge schien es, als ob Paris sein dominantes Spiel fortsetzen würde. Mbappé kam zu guten Abschlusschancen, scheiterte aber zweimal binnen weniger Minuten an Sels im Straßburger Tor (25., 29.). Dann jedoch kam Straßburg besser in die Partie. Nach einer halben Stunde hatte Gameiro die große Chance zum Ausgleich, schoss aus kurzer Distanz aber nur Donnarumma an (30.).

Bis zur Pause entwickelte sich ein nun offeneres Spiel. Straßburg suchte sein Glück vermehrt im eigenen Spiel nach vorne und Paris ließ die Gäste gewähren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten jedoch die Hausherren noch eine gute Gelegenheit, bei der Ekitike den Ball nicht voll traf (45.+1).

Marquinhos trifft auch ins eigene Tor - Neymar fliegt vom Platz

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ereignisreich: Es gab die ersten Gelben Karten der Partie und nach einem Vorstoß von Thomasson bis an die Grundlinie und dessen Flanke lenkte Marquinhos den Ball unglücklich ins eigene Tor (51.). Straßburg feierte den Ausgleich und hatte wenig später einen Mann mehr auf dem Feld.

Neymar sah innerhalb kurzer Zeit zweimal Gelb - erst, weil er die Hand ausfuhr und Thomasson im Gesicht traf (61.) und anschließend wegen einer "Schwalbe" im Strafraum der Gäste: Der Brasilianer hob ohne Kontakt mit seinem Gegenspieler ab und wollte einen Elfmeter herausholen. Schiedsrichter Clement Turpin entschied sofort auf die berechtigte Ampelkarte (62.).

Mbappé wird zum Matchwinner

In Überzahl versuchte Straßburg nun, auf das Pariser Tor zu drücken. PSG wiederum hatte ebenfalls Drangphasen und so entwickelte sich eine offene Partie mit zwei Mannschaften, die ihre Siegeschance witterten. Große Chancen waren jedoch selten - bis Mbappé aufdrehte: Der Franzose schlug erst noch einen Haken auf dem Weg in Richtung Tor und vergab so eine gute Gelegenheit (90.+1). Kurz darauf wurde er im Straßburger Strafraum allerdings zu Fall gebracht. Turpin entschied auf Strafstoß, Mbappé verwandelte (90.+6) - und sicherte den Parisern einen späten Sieg gegen engagierte, aber am Ende glücklose Gäste aus Straßburg.

PSG ist am kommenden Sonntag (20.45 Uhr) zu Gast beim RC Lens. Am Montag (15 Uhr) empfängt Straßburg die ES Troyes AC.