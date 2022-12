Haaland: "Stinksauer" zum nächsten Rekord

Erling Haaland hat zum Re-Start der Premier League die nächste Bestmarke aufgestellt, war nach ManCitys 3:1-Sieg in Leeds aber nur bedingt zufrieden - und verriet, was die WM bei ihm ausgelöst hat.

Nach dem Schlusspfiff sangen die Fans für Erling Haaland, aber es waren nicht die von Manchester City, sondern die von Leeds United. "Du bist Leeds und das weißt du", wurde der Norweger erinnert, der dem Klub aus seiner Geburtsstadt soeben eine Heimniederlage zugefügt hatte. Es rundete Haalands "besonderen" Abend ab - der sich zwischenzeitlich aber weniger fröhlich angefühlt hatte.

"Ich hätte fünf Tore schießen können", ärgerte sich Haaland hinterher bei "Amazon Prime" beinahe über seinen Doppelpack, der ManCitys 3:1-Auswärtssieg auf den Weg gebracht hatte. "Um ehrlich zu sein, war ich echt stinksauer, als ich nicht getroffen habe. Das ist die Wahrheit. Aber wenn ich eine Chance vergebe, will ich danach nur noch mehr treffen."

Vor den Augen seiner Eltern ("Ein besonderer Moment in meiner Karriere") erzielte Haaland - jeweils auf Vorlage von Jack Grealish - seine Saisontreffer 19 und 20 und stellte damit die nächsten Premier-League-Bestmarke auf: Der bisherige Rekordhalter Kevin Phillips hatte 1999/2000 21 Spiele benötigt, um die 20-Tore-Marke zu erreichen, Haaland brauchte nur 14.

Guardiola: "Das Tempo, das er zu Saisonbeginn hatte, hat er aktuell nicht"

Dem 22-Jährigen fehlen jetzt nur noch vier Treffer, um bereits die Torschützenkönige der vergangenen vier Spielzeiten zu übertrumpfen. Wie viele hat er sich selbst noch vorgenommen? "Ich habe ein Ziel, aber das kann ich nicht verraten", sagte Haaland, der seine Zuschauerrolle während der WM nutzte, um seine beim Champions-League-Spiel in Dortmund erlittene Fußverletzung auszukurieren, jedoch offenbar noch nicht wieder bei 100 Prozent ist.

"Er ist nicht in seiner besten Verfassung, aber eine unglaubliche Gefahr für den Gegner", meinte Trainer Pep Guardiola am Mittwochabend. "Das Tempo, das er zu Saisonbeginn hatte, hat er aktuell nicht. Das liegt an der Verletzung. Es ist eine Frage der Zeit."

Er habe seine "Batterien wieder aufgeladen", sagte Haaland über seine WM-Pause. "Anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie bei der WM Tore schießen und Spiele gewinnen, hat mich getriggert, motiviert und genervt. Ich bin hungriger denn je." Und zwar allen voran auf Titel. "Wir müssen Arsenal jagen", forderte er. "Jetzt müssen wir zeigen, wer die beste Mannschaft dieser Liga ist."

Bis mindestens 5. Januar bleibt das Arsenal, das weiterhin mit fünf Punkten vor ManCity Spitzenreiter ist.