Kane übernimmt Verantwortung: "Es wird lange wehtun"

Nach der 1:2-Niederlage und seinem Elfmeter-Fehlschuss gegen Frankreich im Viertelfinale der WM übt Englands Kapitän Harry Kane Selbstkritik, bekommt aber Anerkennung vom Trainer und Torhüter Hugo Lloris.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Beim Gang durch die Mixed Zone des Al Bayt-Stadions tat Harry Kane das, was er zuvor schon auf dem Patz gemacht hatte: Er stellte sich und übernahm Verantwortung. Damit bestätigte der Torjäger exakt das, was Gareth Southgate wenige Minuten zuvor auf der Pressekonferenz über ihn gesagt hatte: "Harry ist ein echter Kapitän, ein fantastischer Anführer."

Kane war der tragische Held an einem Abend, der "very british" zu Ende gegangen war - mit einem Drama vom Elfmeterpunkt. Der 29-Jährige hatte den ersten beim Stand von 0:1 gegen seinen Vereinskollegen bei Tottenham, Hugo Lloris verwandelt, den zweiten beim Stand von 1:2 sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in den Abendhimmel von Al Khor gejagt.

Kane schließt zu Rooney auf

Für seinen Coach indes war es nicht das typisch englische Scheitern aus elf Metern. "Es war schwer für ihn, weil er natürlich weiß, wie gut der Torwart ihn kennt", sagt Southgate, "trotzdem war es richtig, dass er angetreten ist. Harry hat ein fantastisches Spiel gemacht, sein bestes bei diesem Turnier. Und er hatte den ersten verwandelt."

Mit diesem hatte Kane sein 53. Länderspieltor erzielt und zum bisherigen Rekordschützen Wayne Rooney aufgeschlossen. Die Chance, zum alleinigen Rekord ließ er ungenutzt verstreichen.

Tiefen Schmerz empfand Kane während der ersten Stunde des Sonntagmorgens jedoch ausschließlich wegen des Ausscheidens. Und er machte kein Hehl daraus vor den heimischen und sich um ihn herumdrängenden Journalisten. "Dieses Spiel wird noch lange wehtun. Eine WM ist nur alle vier Jahre, wir können es nicht nächstes Jahr wiedergutmachen."

Eine Analyse wie eine Selbstanklage

Seine Analyse klingt wie eine Selbstanklage: "Es lag an einem kleinen Detail, für das ich die Verantwortung übernehme." Und er ahnt: "Das wird uns eine Weile verfolgen. Als Kapitän übernehme ich die Verantwortung, auch für die Ausführung des Elfmeters." Der Umstand, dass im französischen Tor sein Mannschaftskamerad stand, führt er nicht ins Feld: "Ich habe mich beim ersten Elfmeter genauso sicher gefühlt wie beim zweiten. Uns steht jetzt eine lange Zeit des Wartens bevor, aber wir werden auch das hinter uns lassen."

Rückendeckung bekommt Kane im Übrigen von allen Seiten, selbst vom strahlenden Sieger des vereinsinternen Duells: "Es tut mir schon auch weh, wenn ein Mitspieler so unter Druck steht, das geht mir unter die Haut", erklärte Lloris, "Harry ist ein großartiger Spieler und Mensch."