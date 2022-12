Doppelpack Haaland: ManCity meldet sich auch in der Liga eindrucksvoll zurück

Nach dem Sieg im League Cup über Liverpool meldete sich Manchester City auch in der Liga eindrucksvoll zurück: Großen Anteil am 3:1-Sieg bei Leeds United hatte Erling Haaland in seiner Geburtsstadt.

Manchester City hatte in der letzten Partie des 17. Spieltags einen klaren Auftrag: gewinnen. Der Meister fand jedoch in Leeds-Keeper Meslier lange seinen ganz eigenen Meister. Immer wieder parierte der Torhüter exzellent, schon nach wenigen Sekunden musste das Haaland in seiner Geburtsstadt hinnehmen (1.).

Haaland verzweifelt an Meslier

Die Chance blieb bei langem nicht die einzige für die Citizens, bei denen Pep Guardiola nach dem 3:2-Sieg über Liverpool im League Cup wieder auf Stammkeeper Ederson und weitere WM-Fahrer wie Akanji, Stones, De Bruyne, Gündogan und Grealish setzte. Unter anderem De Bruyne (7.) und Gündogan (20.) verpassten das Tor nur knapp. Haaland wiederum scheiterte erneut am reaktionsstarken Meslier (31.).

Mit dem Pausenpfiff erlöste schließlich Rodrigo mit seinem ersten Saisontor nach einem Konter per Abstauber den Favoriten (45.+1). Die Führung war hochverdient, Leeds - vorne absolut harmlos - hatte nach guten Phasen in der Abwehr hinten große Probleme und konnte froh sein, dass Grealish munter Großchancen ausließ (32., 45.)

17:1 Torschüsse und klare Ballbesitzvorteile sprachen vor der Pause für ManCity, nach dem Seitenwechsel gingen die Skyblues es trotz der knappen Führung aber erst einmal ruhig an.

Haaland trifft doch - und zwar doppelt

Ein Fehler in der Hintermannschaft von Leeds bescherte Haaland schließlich seinen Treffer in der Geburtsstadt und ManCity das 2:0: Coopers Pass geriet zu kurz, Grealish ging dazwischen und am Ende musste der Norweger nur noch einschieben (51.).

Dass Leeds Uniteds bis dato letztes Spiel vom 12. November, eine 3:4-Niederlage gegen Tottenham, datiert hatte, wurde im Anschluss zunehmend spürbar. Das Team von Coach Jesse Marsch, der auf Ex-Leipziger Adams verzichten musste (Gelb-Rot-Sperre), dafür aber unter anderem auf den ehemaligen Freiburger Koch und Ex-FCB-Spieler Roca setzen konnte, war bemüht. Mehr aber nicht.

Haaland knackt mal wieder eine Bestmarke

Stattdessen erhöhte Haaland nach einer schönen Kombination eiskalt auf 3:0 (64.). Haaland hat in der Premier League damit einen weiteren Rekord aufgestellt: Er ist nun der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat - nach nur 14 Spielen. Den bisherigen Bestwert hatte Kevin Phillips mit 21 Spielen gehalten.

Struijk mit dem 1:3-Endstand

Fortan flachte das Geschehen merklich ab, Leeds gab sich immerhin nicht auf und verkürzte tatsächlich, nachdem Struijk eine Ecke ins Tor köpfte (73.). Der beschäftigungslose Ederson war bei der ersten guten Chance Leeds' geschlagen. Auf der Gegenseite fand Haaland mal wieder seinen Meister in Meslier (77.).

Gegen Ende wurde es fast noch mal spannend, Gelhardt verpasste das mögliche 2:3 aber haarscharf (79.). Es blieb beim Zwei-Tore-Abstand für ManCity, Doppelpacker Haaland stand in seiner Geburtsstadt Leeds auch nach Abpfiff im Mittelpunkt. ManCity auf Platz 2 hat nun fünf Punkte Abstand auf Tabellenführer Arsenal, Leeds bleibt auf Rang 15 stehen.

Am kommenden Samstag (16 Uhr) empfängt ManCity den FC Everton. Leeds muss zeitgleich auswärts bei Newcastle ran.