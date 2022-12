3:2 gegen Liverpool: ManCity gewinnt League-Cup-Spektakel

Das League-Cup-Achtelfinale zwischen Meister Manchester City und Titelverteidiger Liverpool war das erhoffte Spektakel: Zweimal kamen die Reds nach Rückstand zurück, mussten sich schlussendlich aber dennoch 2:3 geschlagen geben.

Gerade einmal vier Tage nach dem WM-Endspiel setzten beide Coaches auf prominentes Personal, das durch einige Youngster unterstützt wurde. So vertraute Pep Guardiola bei den Skyblues auf Haaland, Kapitän Gündogan und De Bruyne, aber gab auch Palmer und Lewis die Chance, sich gegen die Reds zu zeigen. Bei diesen ließ Jürgen Klopp Carvalho und Elliott sowie den 18-jährigen Bajcetic beginnen. In der Offensive sollten Salah und Darwin wirbeln, Thiago gab den Taktgeber im Zentrum.

Haaland verzieht und eröffnet

Den Takt der Anfangsphase gab allerdings nur ManCity an. Keine 20 Sekunden waren gespielt, da vergab Haaland die erste gute Chance der Partie, bevor er die zweite Topchance selbst auflegte: Sein Querpass fand Palmer, der die Führung fast kläglich ausließ (6.). Es war schlussendlich nur folgerichtig, dass den Citizens der erste Treffer der Partie gelang, den - wie könnte es anders sein - natürlich Haaland erzielte. Unwiderstehlich drückte er eine Hereingabe De Bruynes vor Gomez volley ins Netz (10.).

In den Folgeminuten berappelte sich der LFC jedoch und schlug eiskalt mit der ersten Chance durch Carvalho zurück, der eine schöne Kombination der Gäste überlegt ins lange Eck abschloss (20.). Ein zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaftes Ergebnis, das Kelleher eine Viertelstunde später gegen Gündogan und Aké zweimal binnen zwei Minuten stark festhielt (36., 37.).

Kurz vor der Pause hätte sich die Partie dann beinahe komplett gedreht, als Darwin eine Freistoßflanke von Robertson aus kurzer Distanz mit dem Schienbein am langen Eck vorbeibeförderte. Eine Führung Liverpools wäre nach dem ersten Durchgang allerdings auch zu viel des Guten gewesen.

Spektakulärer Schlagabtausch nach Wiederanpfiff

Fast zu gut war dann der Auftakt in den zweiten Durchgang: Erst netzte Mahrez nach wenigen Augenblicken mit dem ersten Abschluss zum 2:1 (47.) ein, ehe Salah nur Sekunden später den postwendenden Ausgleich bescherte (48.). Es waren packende Minuten in einer packenden Partie, die Aké wenig später um das nächste Highlight bereicherte, als er eine Flanke De Bruynes zur dritten Führung ManCitys einköpfte (58.).

Anschließend überließ der amtierende Meister aus Manchester dem League-Cup-Titelverteidiger von der Merseyside mehr vom Spiel und lauerte auf Konter, die zunächst aber ausblieben. Stattdessen erarbeiteten sich die Reds die große Chance auf den Ausgleich, mit der Darwin ein weiteres Mal unzureichend umging (72.), bevor es in eine offene Schlussphase ging - in der die Vorteile wieder bei den Hausherren lagen. De Bruyne und Foden ließen die Entscheidung per Doppelchance jedoch aus (84.), es blieb beim 3:2.

Manchester City steht somit im Viertelfinale des League Cup und startet mit einem Sieg im Rücken in das erste Ligaspiel nach der WM-Pause. Am Mittwoch um 21 Uhr geht es in Leeds weiter. Die Reds sind bereits am Montag, dem traditionellen Boxing Day, wieder gefordert, ab 18.30 Uhr erwartet Aston Villa die Mannen von Jürgen Klopp.