3:1 gegen West Ham: Arsenals tolle Aufholjagd als Zeichen an die Titel-Konkurrenz

Die WM-Pause scheint dem FC Arsenal nichts ausgemacht zu haben, ebenso der Ausfall von Gabriel Jesus. Die Gunners meldeten sich beim 3:1 gegen West Ham trotz zwischenzeitlichen Rückstands eindrucksvoll im Liga-Alltag zurück.

Für beide Mannschaften stand am Boxing Day das erste Pflichtspiel nach der WM-Pause wieder an. Personell hatten die Gunners einen Rückschlag zu verkraften, denn Stürmer Gabriel Jesus hatte im letzten Gruppenspiel der Brasilianer (0:1 gegen Kamerun) eine Knieverletzung erlitten, musste operiert werden und fällt nun monatelang aus.

Coach Mikel Arteta, der auf den Tag genau vor drei Jahren sein erstes Spiel als Trainer des FC Arsenal gemacht hatte (1:1 beim AFC Bournemouth) gab daher Nketiah die Bewährungschance in der Startelf. Neben dem 23-Jährigen wirbelten die zuletzt so formstarken Saka und Martinelli, während im Mittelfeld Ödegaard, Thomas und Xhaka die Fäden zogen.

Bei West Ham vertraute Trainer David Moyes unter anderem auf den brasilianischen WM-Fahrer Lucas Paqueta und den deutschen Nationalspieler Kehrer.

Arsenal drückt von Beginn an

Die Hammers sind zweifellos keine Laufkundschaft, die Favoritenrolle lag in diesem Londoner Derby aber dennoch ohne Zweifel bei den Gunners. Und die legten fulminant los.

Arsenal erspielte sich klare Feldvorteile, kam auch dank seines formidablen Pressings immer wieder zu leichten Ballgewinnen und drängte auf die Führung. Saka traf sogar früh, doch sein vermeintliches 1:0 zählte wegen einer Abseitsstellung in der Entstehung zu Recht nicht (5.).

Unglücksrabe Saliba

Es war ein Spiel in eine Richtung, allerdings fehlte den Gunners das letzte Quäntchen Präzision - entweder kam der finale Pass etwas zu ungenau (Xhaka, 10., Saka, 19.) oder es klemmte beim Abschluss (Nketiah, 22., Ödegaard, 23.).

Umso bitterer aus Arsenal-Sicht dann eine unglückliche Abwehraktion von Saliba, der im eigenen Sechzehner Bowen zu Fall brachte und so einen Strafstoß verursachte: Benrahma verwandelte wuchtig in die Mitte und stellte den Spielverlauf so auf den Kopf (27.).

Elfmeterjubel: Said Benrahma freut sich über sein soeben erzieltes 1:0. IMAGO/Shutterstock

Oliver korrigiert sich

Am Spielverlauf änderte das Tor nichts. Arsenal drängte mit aller Macht und viel Tempo auf das gegnerische Tor, während sich die Hammers im eigenen Strafraum einigelten und voll auf Defensive gepolt waren. Es war ein Geduldspiel für die Gunners, die viel Aufwand betrieben, letztlich aber nicht zu nennenswerten Abschlüssen kamen.

West Hams Bollwerk hielt, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gab's wieder Strafstoß. Diesmal hatte Oliver auf Handelfmeter Cresswell entschieden. Der erfahrene Referee nahm seine Entscheidung nach Sichtung der TV-Bilder allerdings wieder zurück, sodass es bei der knappen wie schmeichelhaften 1:0-Pausenführung der Gäste blieb.

Gabriel Martinelli macht das Emirates zum Tollhaus

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das: Unter den Augen von Arsenals ehemaliger Trainer-Legende Arsene Wenger drehten die Gunners das Spiel. Das 1:1 durch Saka war noch ein wenig dem Zufall geschuldet, da Ödegaards Vorlage alles andere als gewollt erschien. Doch das nötige Spielglück hatten sich die Hausherren verdient.

Das 2:1 war dann wiederum eine saubere Sache: Über Saka, Ödegaard und Xhaka kam der Ball zu Gabriel Martinelli, der von rechts aus spitzem Winkel eiskalt ins kurze Eck vollstreckte und das Stadion in ein Tollhaus verwandelte.

West Ham war da bereits geschlagen, die Hammers ließen die Schultern ein wenig hängen und lamentierten mehr und mehr, während Arsenal zauberte: White bediente Ödegaard, der zu Nketiah weiterleitete. Dieser drehte sich geschickt um Kehrer herum und vollendete sehenswert mit rechts aus acht Metern ins lange Eck zum 3:1 (69.).

Das war zugleich der K.o. für West Ham, das sich nicht mehr erholte und letztlich auch in der Höhe verdient als Verlierer vom Platz ging. Am Ende erwies sich Arsenal schlicht als mindestens eine Klasse besser und setzte mit diesem Auftritt zugleich ein deutliches Signal an die Titel-Konkurrenz.

Der Weg zur Meisterschaft führt 2022/23 nur über die Gunners, die in diesem Jahr noch einmal antreten müssen - und zwar an Silvester bei Brighton & Hove Albion (18.30 Uhr). Tags zuvor empfängt West Ham United den FC Brentford (20.45 Uhr).