Havertz trifft und legt auf: Chelsea feiert ersten Ligasieg seit Mitte Oktober

Chelsea hatte sich mit fünf Spielen ohne Sieg in die WM-Pause verabschiedet. Gleich in der ersten Partie nach der WM beendeten die Blues die Sieglos-Serie. Beim 2:0 über Bournemouth war Havertz an beiden Treffern beteiligt.

Graham Potter durchlebte vor der WM-Pause in seiner noch jungen Amtszeit beim FC Chelsea die erste Krise: In den fünf Premier-League-Spielen vor der WM blieben die Blues ohne Sieg (die vergangenen drei verloren) und erzielten in diesen Partien nur zwei Treffer (eines gar per Strafstoß) - die Champions-League-Ränge rückten in weite Ferne.

Der 47-jährigen Coach nutzte die spielfreie Zeit augenscheinlich für einige Veränderungen - so gab es im Vergleich zum 0:1 in Newcastle (letztes Ligaspiel vor der WM) satte acht Personalwechsel (allerdings war er aufgrund von Verletzungen auch zu einigen Umstellungen gezwungen). Unter anderem feierte Ex-Gladbacher Zakaria sein Premier-League-Debüt.

Havertz nutzt seine zweite Chance zur Führung

Für das letzte Spiel an der Stamford Bridge in diesem Jahr hatte sich der CFC sichtlich viel vorgenommen. Die West-Londoner übernahmen sofort mit ihrer Ballsicherheit die Kontrolle und hatten durch Havertz die erste Chance - in Rücklage köpfte der deutsche Nationalspieler aber nur übers Tor (8.).

Nachdem Schiedsrichter Simon Hooper den Hausherren nach einem Trikotzupfer von Smith an Pulisic einen Strafstoß verwehrt hatte, nutzte Havertz seine zweite Möglichkeit zur Führung. Der deutsche Nationalspieler stand nach einem sauber vorgetragenen Angriff über Jorginho, Mount sowie Sterling richtig und drückte die Kugel per Grätsche über die Linie (16.).

Pulisic-Treffer einkassiert

Auf den ersten Treffer nach zuvor drei Pflichtspielen ohne eigenes Tor ruhte sich die Potter-Elf nicht aus - im Gegenteil: Havertz legte in den Rückraum auf Mount ab, der überlegt auf 2:0 erhöhte (24.). Bournemouth, das nach dem 3:0 gegen Everton auf zwei Positionen verändert begann, hatte auch in der Folge Probleme, sobald Chelsea das Tempo in seinem Kombinationsspiel erhöhte.

So auch kurz vor der Pause, als Pulisic den Ball erneut im Netz unterbrachte. Der Treffer zählte allerdings nicht, weil Hooper zuvor einen Körperkontakt von Havertz an Smith als Foul wertete (44.). Da in der Nachspielzeit sowohl James (45.+2.) als auch Sterling (45.+3.) an Travers scheiterten, ging es mit dem 2:0 in die Kabinen.

Chelsea verwaltet souverän

Im zweiten Durchgang verwalteten die Gastgeber souverän die Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff gab es dann aber einen Schreckmoment. Der wiedergenesen James musste aufgrund einer Verletzung am rechten Knie ausgewechselt werden (53.). Im Anschluss zog Chelsea für wenige Minuten das Tempo an und gab binnen zehn Minuten durch Zakaria (54., 55.), Havertz (59.) sowie Mount (64.) gleich vier Schüsse ab.

Im weiteren Verlauf zogen sich die Blues dann aber tiefer in die eigene Hälfte zurück und überließen dem AFC die Kugel. Allerdings wussten die Cherries nur wenig mit den höheren Spielanteilen anzufangen, sodass Kepa kaum ernsthaft gefordert wurde. Obwohl Koulibaly auf der Gegenseite nicht vorzeitig den Deckel drauf machte (73.), brachte der CFC die Führung locker über die Zeit.

Sechs Punkte Rückstand auf Rang vier

Durch das 2:0 beendet Chelsea seine Sieglos-Serie und feiert den ersten Premier-League-Erfolg seit dem 16. Oktober (2:0 gegen Aston Villa). Da Tottenham am Boxing Day in Brentford nur einen Zähler holte (2:2), verkürzen die Blues den Abstand auf die Champions-League-Ränge auf sechs Zähler und haben gegenüber der Spurs noch eine Partie in der Hinterhand.