Janelt-Abstauber, Kane-Rekord: Tottenham holt doch noch Punkt in Brentford

Der FC Brentford hat abermals einem Favoriten getrotzt und dem Auswärtssieg bei ManCity am Boxing Day ein 2:2 gegen Tottenham folgen lassen. Rekordmann Kane brachte die Spurs in ein verloren geglaubtes Stadtduell zurück.

Brentford und Tottenham - beide Londoner Rivalen brachten gute Erinnerungen an die Zeit vor der WM-Pause in dieses weihnachtliche Stadtduell mit: Thomas Franks "Bees" hatten vor sechs Wochen mit einem 2:1-Auswärtssieg über Manchester City aufhorchen lassen, Antonio Contes Spurs einen furiosen 4:3-Sieg gegen Leeds United gelandet.

Conte setzte auf Ersatzkeeper Forster im Tor, Vize-Weltmeister und Geburtstagskind Lloris saß auf der Bank. Die weiteren WM-Teilnehmer Kane und Perisic begannen, der Argentinier Romero hatte noch Pause.

Janelt hellwach nach Jensens Volley

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die auch zeitig vorlegen konnten: Forster brachte einen Jensen-Volleyschuss per Reflex nicht aus der Gefahrenzone, der Ex-Bochumer Janelt war zur Stelle und staubte zum 1:0 ab (15.).

Brentford verdiente sich diese Führung im weiteren Verlauf, Pinnocks Drehschuss aus wenigen Metern klärte Forster per Fußabwehr (36.), Toneys vermeintliches 2:0 zählte wegen knapper Abseitsstellung des Schützen nicht (44.). Tottenham verzeichnete einen Schrägschuss durch Kulusevski (26.) sowie einen Kracher aus der zweiten Reihe durch Son (30.) - beide pariert von Raya.

Schwach verteidigte Ecke - Doppelschlag als Antwort

Es wurde nach Wiederanpfiff nicht besser für den Favoriten. Der wegen mutmaßlicher Wettvergeben im Fokus stehende Toney durfte nach einer schwach verteidigten und durch einen technischen Fehler von Dier verursachten Ecke aus kürzester Distanz zum 2:0 vollstrecken (54.).

Die Spurs schienen geschlagen, doch sie haben ja Kane in ihren Reihen. Der Kapitän köpfte in der 65. Minute wuchtig gegen Rayas Laufrichtung zum Anschlusstreffer ein - und brachte mit seinem zehnten Boxing-Day-Treffer (Rekord!) unvermutet Spannung ins Spiel. Tottenham ließ sich nicht zweimal bitten, kam sechs Minuten später zum 2:2: Höjbjerg nutzte die Gunst des Moments, als ihm eine Kulusevski-Hereingabe abgefälscht vor die Füße fiel - der Däne vollstreckte aus acht Metern eiskalt ins linke Eck.

"When the Saints Go Marching In", ertönte es nun aus dem Gästeblock, Tottenham war obenauf und wollte mehr. Brentford kam nur noch selten vors Tor, Mbeuma leistete sich bei einem der wenigen Vorstöße eine dreiste Schwalbe und sah Gelb (76.).

Kane und Toney nah dran am Doppelpack

Die Schlussphase brachte nochmals Spannung. Erst scheiterte Kane an der Latte (84.), praktisch im Gegenzug bugsierte Toney den Ball aus wenigen Metern über den herausstürzenden Forster, aber auch über die Querstange hinweg ins Aus (86.). Es blieb letztlich - nach einem letzten Höhepunkt durch einen Son-Fernschuss (90.+5) - beim fast schon kuriosen 2:2-Unentschieden in diesem Stadtvergleich, in dem Brentford lange Zeit wie der sichere Sieger ausgesehen hatte.

Die Bees, die seit 1948 auf einen Sieg gegen die Spurs warten, gastieren bereits am Freitag (20.45 Uhr) in einem weiteren Londoner Kräftemessen bei West Ham United. Tottenham trifft zwei Tage später an Neujahr (15 Uhr) vor heimischer Kulisse auf Aston Villa.