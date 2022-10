"Gegner gewisse Grenzen aufzeigen": Setzt Düsseldorf gegen Nürnberg seine Heimserie fort?

Düsseldorf möchte in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bleiben. Dafür setzt die Fortuna gegen Nürnberg auf ihre Heimstärke - und wohl auf zwei Rückkehrer.

Wieder einmal verpasste Düsseldorf am vergangenen Spieltag durch ein siegloses Auswärtsspiel eine bessere Tabellenposition. Anstatt auf einen Punkt an Gegner Darmstadt heranzurücken, bauten die Lilien den Abstand auf sieben Zähler aus. Dass der Rückstand zum Tabellenzweiten überhaupt "nur" sieben Punkte beträgt, liegt an der Heimstärke der Fortuna: 13 der insgesamt 17 Punkte sammelten sie in den bisherigen fünf Partien in der heimischen Arena.

Dementsprechend groß ist das Selbstvertrauen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt vor dem kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Wir kommen mit Wucht und wollen zuhause erfolgreich bleiben. Es ist wichtig, dem Gegner gewisse Grenzen aufzuzeigen", so Düsseldorf-Coach Daniel Thioune.

Ziel: Mit den "gesunden Spielern die oberen Plätze zu attackieren"

Ziel sei es, den Abstand bis zur Winterpause nach oben nicht größer werden zu lassen, um im Anschluss mit den "gesunden Spielern die oberen Plätze zu attackieren". Allerdings ist dem Trainer bewusst, dass seine Mannschaft dafür auswärts mehr Punkte sammeln muss als, es bisher der Fall war.

Der Blick der Fortuna richtet sich in der Gegenwart aber erstmal auf das Spiel gegen Nürnberg. Thioune verfolgte das Debüt von Markus Weinzierl auf der Trainerbank der Franken gespannt und erkannte trotz der Niederlage gegen Kiel (2:3) neue Impulse sowie neues Selbstvertrauen beim kommenden Gegner. "Wir schauen mit Respekt auf den Gegner, denn ich weiß, dass der Kader dem Kollegen Weinzierl viele Möglichkeiten gibt", erläuterte der 48-Jährige.

Gavory und Hennings gehören wahrscheinlich zum Kader

Rechtzeitig vor der Partie gegen den Club lichtet sich trotz der Verletzung von Jorrit Hendrix (Innenbandzerrung) ein wenig das Lazarett. Sommer-Neuzugang Benjamin Böckle sowie Nicolas Gavory und Rouwen Hennings nahmen wieder an den Trainingseinheiten teil. Während ein Einsatz für den Erstgenannten wegen seiner langen Ausfallzeit noch nicht infrage kommt, werden den Angreifer und der Verteidiger wohl zum Kader gehören.

Dazu gab der Coach auch leichte Entwarnung im Hinblick auf Torhüter Florian Kastenmeier, der aufgrund von Rückenprobleme ein paar Trainingseinheiten verpasste: "Ihn plagen die Rückenbeschwerden schon etwas länger. Aber ich bin guter Dinge, dass die Schmerzen immer mehr abklingen."