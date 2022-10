Zerrung des Innenbands: Fortuna muss auf Hendrix verzichten

Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix wird Fortuna Düsseldorf im Duell gegen den 1. FC Nürnberg fehlen. Wie der Verein bekanntgab, erlitt der 27-Jährige eine Zerrung des Innenbands.

Wird der Fortuna fehlen: Mittelfelspieler Jorrit Hendrix verletzte sich gegen Darmstadt am Knie. IMAGO/Jan Huebner

Aufatmen bei Fortuna Düsseldorf: Die Verletzung von Jorrit Hendrix erwies sich weniger gravierend als erwartet. In der Partie gegen Darmstadt 98 (0:1) am vergangenen Wochenende musste der Mittelfeldspieler bereits vor der Pause ausgewechselt werden, nun folgte die Entwarnung. Wie der Tabellen-Fünfte bekanntgab habe sich der Niederländer eine Zerrung des Innenbands im Knie zugezogen, eine strukturelle Verletzung der Bänder liege dagegen nicht vor.

Das Duell mit dem 1. FC Nürnberg am kommenden Wochenende (Samstag, 13 Uhr) wird der 27-Jährige dennoch verpassen. In der laufenden Saison absolvierte Hendrix, der in diesem Sommer von Feyernoord Rotterdam nach Düsseldorf kam, bislang acht Spiele (kein Tor) für die Fortunen und kam dabei auf einen kicker-Notenschnitt von 3,50.

cfr