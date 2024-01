Freiburg stattet "Konstante" Gulde mit neuem Vertrag aus

Im Sommer wäre der Vertrag von Manuel Gulde beim SC Freiburg ausgelaufen, nun aber haben sich beide Parteien auf eine vorzeitige Verlängerung des Kontrakts geeinigt. Das gab der Sport-Club am Freitag bekannt.

Als Back-up ging er in die Saison, aufgrund der Verletzung von Philipp Lienhart ist er mittlerweile wieder als Stammkraft gefordert und nun hat er einen neuen Vertrag unterschrieben: Manuel Gulde bleibt dem SC Freiburg auch über den Sommer hinaus erhalten.

Das teilte der Bundesligist am Freitag offiziell mit. Über die genauen Vertragsdetails wie die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers hielt sich der Sport-Club wie üblich bedeckt. Mindestens für eine weitere Saison wird der 32-Jährige aber weiterhin für Freiburg auflaufen.

"Manuel ist eine Konstante in unserer Mannschaft und hat nicht zuletzt in den vergangenen Spielen gezeigt, dass auf ihn Verlass ist", lobt Vorstand Jochen Saier den Innenverteidiger, der bereits seit 2016 das SC-Trikot trägt (insgesamt 164 Spiele und sieben Tore). "Die lange Zusammenarbeit ist ein Zeichen gegenseitiger Wertschätzung und wir freuen uns, Manuel mit seinen Qualitäten auch weiterhin bei uns zu haben."

Gulde: "Bin hier am richtigen Ort"

Das dürfte Trainer Christian Streich ganz ähnlich sehen. Bereits im Oktober betonte er, dass er Guldes "Zweikampfstärke, Erfahrung, Abgeklärtheit" sehr schätze. Zu Saisonbeginn stand er nur in zwei der ersten sieben Bundesliga-Spiele in der Startelf, akzeptierte seine Back-up-Rolle hinter dem gesetzten Innenverteidiger-Duo Matthias Ginter und Lienhart. Letzterer fällt allerdings schon seit einigen Wochen aus und wird aufgrund einer Leisten-OP vorerst weiterhin fehlen.

Gulde präsentierte sich als stabiler Ersatz, insgesamt kommt er in der laufenden Saison auf zwölf Liga-Einsätze (kicker-Durchschnittsnote: 3,5, ein Tor), einen im DFB-Pokal und vier Spiele in der Europa League. "Ich merke auch nach beinahe acht Jahren in Freiburg, dass ich hier am richtigen Ort bin und der Mannschaft weiterhelfen kann", erklärt Gulde. Das soll auch in Zukunft so bleiben.