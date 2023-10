Wieder mal gefragt: Was Streich an Back-up Gulde schätzt

Seit 2016 ist Manuel Gulde (32) beim SC Freiburg angestellt, seit einiger Zeit nicht mehr als Stammkraft. Aktuell ist er aber wieder gefragt, weil Christian Streich spezielle Qualitäten am Routinier schätzt, dessen Vertrag im Sommer endet.

Das nordserbische Städtchen Backa Topola zählt etwas mehr als 15.000 Einwohner und die moderne, aber kleine TSC-Arena bietet nur 4500 Menschen Platz. Unterschätzt werde der Europacup-Gegner der Freiburger am heutigen Donnerstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) aber nicht, versicherte Christian Streich am Mittwochabend vor Ort. "Sie haben bei West Ham United bis zur 66. Minute 1:0 geführt und gegen Olympiakos ein 0:2 noch ausgeglichen. Das wissen die Jungs, deshalb brauche ich ihnen nichts weiter zu sagen", meinte der SC-Coach.

Topola könne zwischen Systemen mit Dreier- und Viererkette variieren, hoch anlaufen oder tief stehend lauern. "Es ist ein relativ kleines Stadion und eine körperlich starke Mannschaft. Da kommt schon ein Brocken auf uns zu", sagt Manuel Gulde vor dem Duell, das für den Innenverteidiger sein internationalen Saisondebüt bedeuten könnte.

Schon seit 2016 beim SC

Beim 3:2-Sieg in Piräus verbüßte er noch die Gelb-Rot-Sperre aus dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Juventus im März, gegen West Ham saß er auf der Bank. Der 1,84-Meter-Mann spielt schon seit 2016 beim SC, akzeptiert seit einiger Zeit seine Rolle als Back-up hinter dem Stammduo Matthias Ginter/Philipp Lienhart und will zur Stelle sein, wenn er gebraucht wird. Vor allem, wenn Streich auf Dreierkette setzt, hat Gulde den Anspruch, auf dem Rasen zu stehen. Dann konkurriert er mit den Youngstern Kiliann Sildillia und Kenneth Schmidt sowie Lukas Kübler.

Zunächst stand Gulde nur gegen Dortmund (2:4) und in München (0:3) in der Startelf, findet trotz der Niederlagen: "Ich habe es eigentlich ordentlich gemacht." Beim wichtigen wie beruhigenden 2:1 am Samstag gegen Bochum wollte der Trainerstab nun wieder Guldes Qualitäten auf dem Platz haben, wie Streich verriet: "Zweikampfstärke, Erfahrung, Abgeklärtheit. Manu ist fast immer stabil und kann immer ein Kopfballtor machen."

Beinahe-Torschütze gegen Bochum

Nach einer Ecke hätte Gulde auch fast das 3:1 gegen den VfL erzielt, köpfte aber knapp vorbei: "Den muss ich eigentlich machen. Aber wichtig war, dass wir auch mal gewinnen, wenn ich spiele", meint Gulde mit einem Schmunzeln. Das Gleiche, also spielen und gewinnen, möchte er jetzt gegen Backa Topola. Die Serben kommen direkt am 9. November zum Rückspiel nach Freiburg. Mit zwei Erfolgen käme man dem erneuten Überwintern im Europacup sehr nahe.

"Wir alle kennen die Tabelle und wissen, was wir in diesen zwei Spielen erreichen können", sagt Lienhart, der gegen Bochum als Mittelmann mit Gulde und Ginter eine funktionierende Dreierkette bildete. Für Gulde geht es in dieser Saison auch darum, dem SC zu zeigen, dass es eine Überlegung wert ist, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag noch einmal zu verlängern.