Der VfL startet ins Trainingslager - Gerüchte um Odogu

Der VfL Wolfsburg legt los: Nach den zwei Trainingseinheiten zum Ende des alten Jahres und drei anschließenden freien Tagen startet der Tabellenzehnte am Dienstag so richtig in die Vorbereitung - und reist bis zum 7. Januar ins Trainingslager an der Algarve. Dort soll es zu einem Treffen mit Schalke 04 kommen.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Almancil berichtet Thomas Hiete

Der VfL Wolfsburg hat es eilig: Um 9.54 Uhr und damit sechs Minuten früher als ursprünglich geplant hob am Dienstag der Airbus mit der Mannschaft an Bord am Flughafen in Braunschweig ab. Das Ziel: Faro. Vom dortigen Airport aus sind es dann noch 20 Busminuten nach Almancil zum noblen Fünf-Sterne-Hotel "Conrad Algarve", das der VfL nun schon zum vierten Mal bezieht.

Gegen Nachmittag dürfte dann schon die erste Trainingseinheit auf dem perfekten Grün auf dem Trainingsgelände "The Campus" stattfinden. Es gibt viel zu tun für den Tabellenzehnten, der bereits neun Saisonpleiten kassiert hat. Was ist zu erwarten unter der portugiesischen Sonne, die den Fußballern angenehme 18 Grad Celsius beschert?

Gerüchte um U-17-Weltmeister Odogu

Transfers: Still ruht der See beim VfL. Das aktuellste Gerücht bezieht sich auf einen Spieler, der in Almancil gar nicht dabei ist. Der FC Chelsea und Leicester City sollen sich mit U-17-Weltmeister David Odogu beschäftigen, der sich beim Titelgewinn in Indonesien als Stammspieler ins Rampenlicht befördert hat. Der VfL kann dabei recht entspannt sein, stattete er doch den 17-Jährigen erst vor einem Jahr mit einem "langfristigen Vertrag" aus.

Und auch Odogu betonte zuletzt noch im Interview mit dem kicker, dass er in Wolfsburg zum Profi werden möchte. "Ich habe auch die notwendige Geduld." Ob das aktuell auch auf Spieler im Kader mit wenig Einsatzzeit zutrifft, ist fraglich. Gut möglich, dass sich Akteure wie Nicolas Cozza, Kilian Fischer oder Jakub Kaminski mit Wechselgedanken tragen. Zu beobachten gilt es zudem, wie die Lage bei Koen Casteels ist. Sollte sich der Torwart, der den VfL spätestens im Sommer verlässt, schon jetzt im Januar zu einem Wechsel entscheiden oder sich im schlimmsten Fall verletzen, kann Wolfsburg bis Mitte Januar die künftige Nummer 1, Kamil Grabara, vorzeitig vom FC Kopenhagen holen.

Der Plan aber ist, den Wechsel zwischen den Pfosten erst nach der Saison zu vollziehen. Gerüchte, wonach der VfL schon jetzt eine neue Nummer 2 verpflichten könnte, haben sich bislang nicht erhärtet. Ansonsten gilt: Der VfL hält die Augen offen, um gewappnet zu sein für den Fall, dass sich auf dem Transfermarkt etwas tut oder der VfL durch Abgänge - Gerüchte gibt es auch über ein vorzeitiges Leihende von Amin Sarr - zum Handeln gezwungen ist.

Dreier- oder wieder die Viererkette?

Taktik: Die komplette letzte Transferperiode wie auch die gesamte Sommervorbereitung waren auf ein System mit Viererkette ausgelegt, als die Krise sich zuspitzte und Niko Kovac von der sportlichen Führung den Hinweis erhielt, sowohl eine personelle als auch eine systematische Klarheit herzustellen, wechselte der Trainer zu einer Formation mit Dreierkette. Der Wunsch: Über Stabilität zum Erfolg kommen. Seit Ende November kassierte der VfL zwar etwas weniger Gegentore, viel erfolgreicher wurde die Mannschaft dennoch nicht. Bringt Kovac die zweite Hälfte zum Jahresabschluss gegen den FC Bayern (1:2), als er VfL seine beste Leistung der vergangenen Monate zeigte, nun wieder zum Umdenken? Da jedenfalls sorgte der Wechsel zur Viererkette für Belebung des Offensivspiels, in dem zuvor die ursprünglich eingeplanten Flügelspieler im Kader fast gar keine Rolle mehr gespielt hatten.

Eventuell testet der VfL am Samstag gegen Schalke 04

Testspiel: Offiziell ist noch nichts, dennoch plant der VfL ein Spiel in Portugal. Und das könnte am Samstag gegen Zweitligist Schalke 04 steigen. Die Königsblauen reisen ebenfalls an diesem Dienstag an und bleiben bis zum 10. Januar im rund 35 Minuten entfernten Albufeira. Vor einem Jahr hatte der VfL in Almancil gegen die TSG Hoffenheim getestet und 3:2 gewonnen.