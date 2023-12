Mit Amoako, ohne Weltmeister Odogu: Der Wolfsburger Kader für Portugal

Der VfL Wolfsburg hat die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte schon begonnen, am Dienstag reist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac an die Algarve, um sich in Portugal den Feinschliff zu holen. Die Rekonvaleszenten sind allesamt an Bord, ebenso ein frischgebackener Bundesligadebütant.

Ein Training am Donnerstag, eines an diesem Freitag, dann noch mal freie Tage, ehe es am Dienstag so richtig losgeht. Von Braunschweig aus hebt der VfL Wolfsburg ab, wie schon in den vergangenen Jahren geht es nach Portugal an die Algarve-Küste, wo sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in Almancil auf die Rückrunde vorbereitet.

Die positive Nachricht: Kein Profi muss, Stand jetzt, verletzungsbedingt zu Hause bleiben, auch die Rekonvaleszenten sind mit an Bord. Lukas Nmecha (nach Patellesehnen-OP) und Patrick Wimmer (nach Syndesmoseriss) wollen unter Anleitung der Rehatrainer die nächsten Schritte auf dem Weg zum Comeback machen, auch Amin Sarr (Knieverletzung) und Rogerio (Knieprobleme), die beim Trainingsstart auf dem Übungsplatz gefehlt hatten, sind dabei.

Amoako: Erst Debüt, nun Trainingslager

Aus dem eigenen Nachwuchs treten zwei Spieler die Reise an: Stürmer Dzenan Pejcinovic ist seit seinem Wechsel von Augsburg nach Wolfsburg im Sommer 20022 ohnehin fester Bestandteil des Profitrainings, kam aber bislang erst einmal in der Bundesliga zum Einsatz, wartet in dieser Saison noch auf seine erste Bewährungschance. Argumente dafür hat er in der U 19 geliefert, in elf Pflichtspielen traf der U-19-Nationalspieler zwölfmal.

Ebenso in Portugal dabei: Kofi Amoako, der defensive Mittelfeldspieler der Wolfsburger U 19, der am 15. Spieltag beim 1:0-Sieg in Darmstadt sein kurzes, aber unvergessliches Bundesligadebüt feierte. Seit einiger Zeit ist auch dieser 18-Jährige im Training der Profis dabei.

Odogu wäre häufig nur Zuschauer gewesen

Anders als noch vor einem Jahr fehlt hingegen David Odogu (17) im Wolfsburger Winterkader für Portugal. Der Innenverteidiger, der mit der deutschen U 17 gerade Weltmeister in Indonesien wurde, soll sich in Wolfsburg auf die Rückrunde mit der U 19 vorbereiten. Die Gründe sind einleuchtend: Vor einem Jahr hatte der VfL in der Innenverteidigung noch personelle Probleme, standen doch nur drei etatmäßige zentrale Abwehrspieler zur Verfügung.

Mit Maxence Lacroix, Sebastiaan Bornauw, Moritz Jenz und Cedric Zesiger sind nun vier Innenverteidiger dabei, dazu mit Felix Lange (19) ein weiterer, der große Teile der Hinserie wegen einer schweren Sprunggelenksverletzung verpasst hatte und mittlerweile wieder voll dabei ist. Bei Trainingsspielen wäre Odogu häufig nur Zuschauer gewesen.

Bis zum 7. Januar an der Algarve

Bis zum 7. Januar bereitet sich der VfL an der Algarve auf die zweite Saisonhälfte vor, am 17. Spieltag geht es für die Kovac-Mannschaft am 13. Januar zu Mainz 05. Mit 19 Punkten aus 16 Spielen rangiert der VfL auf Rang 10. Enttäuschend, aber: Tabellenplatz 6 ist lediglich fünf Punkte entfernt, das Saisonziel "internationales Geschäft" ist noch nicht in allzu weite Ferne gerückt. Um dies zu erreichen, müssen sich die Niedersachsen jedoch in allen Belangen steigern. Der Grundstein dafür soll in Portugal gelegt werden.