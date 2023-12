Wolfsburger Winterwechsel? Der Stand bei Sarr, Cozza - und Lacroix

Die Spieler haben sich in den Kurzurlaub verabschiedet, am 28. Dezember startet der VfL Wolfsburg wieder mit dem Training, am 1. Januar öffnet dann das Transferfenster. Unzufriedene, weil wenig zum Einsatz kommende Spieler gibt es im Kader. Wer macht womöglich den Abflug?

Hat er Wechselabsichten? Wolfsburgs Maxence Lacroix IMAGO/Eibner