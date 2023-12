18 Klubs, 18 Fakten zur bisherigen Bundesliga-Saison

TSG Hoffenheim: Historische Auswärts-Serie

Vom 4. bis zum 10. Spieltag gewann bei Spielen der TSG immer die jeweilige Auswärtsmannschaft: Gegen Dortmund (1:3), Frankfurt (1:3) und Leverkusen (2:3) verlor Hoffenheim seine Heimspiele, in Köln (3:1), bei Union Berlin (2:0), in Bremen (3:2) und in Stuttgart (3:2) gewann das Team jeweils seine Gastspiele. Nie zuvor in der Bundesliga hatte eine Mannschaft eine solche Serie. AFP via Getty Images