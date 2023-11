Ausgerechnet Palmer: Chelsea ringt ManCity ein 4:4 ab

Premier-League-Spitzenreiter Manchester City ist vor dem Topspiel gegen Liverpool in einem denkwürdigen Duell gestolpert. Die Skyblues kamen an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea nicht über ein 4:4 hinaus.

Später und verhaltener Jubel: Cole Palmer (2.v.r.) schoss Chelsea in der Nachspielzeit gegen seinen Ex-Klub Manchester City zum 4:4-Endstand. Getty Images

Mit einem 4:1-Sieg hatte der FC Chelsea den damaligen Tabellenführer Tottenham gestürzt, sechs Tage später stand für die Blues bereits das Duell mit dem neuen Spitzenreiter der Premier League an. Gegen Manchester City entschied sich Trainer Mauricio Pochettino für lediglich eine Veränderung und brachte links defensiv Cucurella für Colwill (Bank).

Die Gäste aus Manchester reisten derweil mit einer Siegesserie von fünf Dreiern in Folge nach London und hatten sich zum Ziel gesetzt, den Vorsprung auf Verfolger Liverpool weiter auszubauen. Im Vergleich zum unter der Woche eingefahrenen 3:0 in der Königsklasse gegen die Young Boys Bern wechselte Pep Guardiola fünfmal: Akanji, Rodrigo, Bernardo Silva, Doku sowie Alvarez kehrten in die Startelf zurück und verdrängten Lewis, Matheus Nunes, Kovacic, Grealish (alle Bank) und den verletzten Stones.

Haaland eröffnet vom Punkt

Die Partie an der Stamford Bridge startete rasant, beide Teams machten direkt klar, wohin die Reise gehen soll. Während es die Hausherren zu Beginn immer wieder mit Kontern über Jackson versuchten, der in den Hochgeschwindigkeits-Laufduellen mit Walker aber zumeist das Nachsehen hatte, setzte Gallagher nach rund 19 Minuten aus der Distanz den ersten Warnschuss ab.

Besser als der Engländer machte es sechs Minuten später auf der Gegenseite Haaland - wobei dieser lediglich vom Punkt einschieben musste. Cucurella hatte den Norweger zuvor zu auffällig am Trikot gezogen, weshalb der anschließende Foulelfmeter in Ordnung ging.

Chelsea dreht das Spiel - Akanji gleicht aus

Lange ließ die Antwort der Blues jedoch nicht auf sich warten, bereits in der 29. Minute köpfte Thiago Silva die Gastgeber nach einer Ecke zum Ausgleich. Dass Chelsea acht Minuten später durch Sterling sogar das 2:1 nachlegen konnte, passte zum munteren Spielverlauf, der unmittelbar zuvor noch zwei Großchancen für ManCity bereitgehalten hatte (Haaland, 32./Foden, 34.).

Doch auch der Tabellenführer wollte nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen - und schlug in der Nachspielzeit zurück: Akanji stahl sich bei einer kurz ausgeführten Ecke davon und sorgte per Kopf doch noch für den 2:2-Pausenstand (46.+1).

Haaland schnürt den Doppelpack, doch Chelsea kommt erneut zurück

So spektakulär der erste Durchgang geendet war, so spektakulär ging es auch nach der Pause weiter. Nur knapp eineinhalb Minuten waren nach dem Wiederanpfiff vergangen, ehe Haaland den amtierenden Meister mit seinem zweiten Treffer erneut in Führung schießen konnte. ManCity wirkte fortan griffiger, verpasste dazu über Doku die Möglichkeit, die Führung auszubauen (58.).

Langweilig wurde es den Zuschauern im Anschluss weiter nicht. In der 67. Minute staubte Jackson nach einer unsauberen Abwehraktion von Ederson zum erneuten Ausgleich ab. Chelsea blieb aktiv, suchte weiterhin den Weg zum gegnerischen Tor und hätte sich beinahe für den hohen Aufwand belohnt, doch der eingewechselte Gusto konnte den Ball aus etwa elf Metern nicht hinter die Linie bringen (75.).

Spektakuläres Ende in London

Es folgte eine spektakuläre Schlussphase, die je einen weiteren Treffer für beide Mannschaften bereithielt. Nachdem in der 86. Minute nämlich erst Rodrigos von Thiago Silva abgefälschter Distanzschuss der Partie den vermeintlichen Deckel draufsetzte, war es ausgerechnet der bei ManCity ausgebildete Palmer, der in der fünften Minute der Nachspielzeit per Strafstoß überlegt und unaufgeregt ins linke Kreuzeck einschoss.

Das 4:4 ging nach diesem Spielverlauf in Ordnung, verhinderte aber einen Ausbau der Tabellenführung der Gäste. Nach der Länderspielpause warten auf die beiden Teams zwei namhafte Gegner. Der FC Chelsea gastiert am 25. November bei Newcastle United (16 Uhr), die Skyblues empfangen den FC Liverpool zum Spitzenspiel (13.30 Uhr).