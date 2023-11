Lindelöf mit Dampf: United schließt nach oben auf

Vor heimischer Kulisse hat Manchester United knapp mit 1:0 gegen Luton Town gewonnen und sich von der bitteren CL-Niederlage erholt.

Die Red Devils begannen erwartbar dominant und drückten Außenseiter Luton von Beginn an in dessen Hälfte. Sowohl das Mittelfeld als auch der Angriff blieb dabei im Vergleich zum 3:4 in Kopenhagen unverändert, einzig in der Abwehrkette brachte Erik ten Hag mit Lindelöf und Reguilon für Evans und Wan-Bissaka zwei neue Männer.

Kaminski pariert stark gegen Höjlund

Erstmals richtig brenzlig wurde es dann nach etwas mehr als zehn Minuten. Nach Hereingabe von Rashford nahm Höjlund direkt ab und scheiterte am herausragend parierenden Kaminski (11.). United verbuchte in der Folge mehrere kleine Möglichkeiten, wie etwa von Garnacho (21.), oder auch Bruno Fernandes (25.), zwingend wurde es dabei jedoch nicht wirklich.

Stattdessen zeigte sich auch der Gast in der Offensive und hatte aus dem Nichts die Riesenchance auf den Ausgleich. Bei Morris' Kopfball aufs rechte Eck war Onana, der bis dahin nicht gefordert war, sofort auf dem Posten und hielt stark (38.). Der kleine Schockmoment hinterließ bei den Red Devils aber keine Spuren, vielmehr suchten sie weiterhin den Weg ins letzte Drittel. Höjlunds starker Ball auf Garnacho wusste der Argentinier aber nicht zu verwerten (42.). Ärgerlich aus Sicht von Manchester United, war Garnacho doch völlig frei vor Kaminski aufgetaucht.

Lindelöf trifft aus dem Gedränge

Nach dem Seitenwechsel ging es weiterhin nur in eine Richtung, Höjlunds Kopfball war allerdings ein Stück zu ungenau (50.). Knapp zehn Minuten später war es aber soweit. Mit etwas Glück sprang die Kugel zu Lindelöf, der diese humorlos aus rund zehn Metern in den Maschen unterbrachte (59.). United schaltete in den Verwaltungsmodus, ließ sogar die ein oder andere Chance für Luton zu, wusste die knappe Führung aber im Großen und Ganzen gut zu verteidigen. Nach gut 70 Minuten hätte Rashford noch auf 2:0 stellen können (71.), mehr passierte aber nicht mehr.

Durch den Heimsieg springt Manchester United vorübergehend bis auf den sechsten Rang und hat die internationalen Plätze im Blick. Nach der Länderspielpause geht es für die Red Devils dann zum FC Everton (26. November, 17.30 Uhr). Luton Town empfängt einen Tag früher Crystal Palace (16 Uhr).