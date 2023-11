Zinchenko per Scherenschuss: Arsenal zieht an Tottenham vorbei

Der FC Arsenal hat den Patzer von den Tottenham Hotspur ausgenutzt und sich in der Tabelle am Stadtrivalen vorbeigeschoben. Gegen den FC Burnley reichte dafür ein letztlich ungefährdeter 3:1-Erfolg.

Bei den Gunners wechselte Trainer Mikel Arteta nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Sevilla nur einmal: Zinchenko startete anstelle des angeschlagenen White. Die Gäste wiederum mussten erneut auf die Dienste ihres Top-Torjägers Foster verzichten, der den Clarets noch einige Zeit wegen psychischer Probleme fehlen wird, wie sie unter der Woche bekanntgaben.

Trossard erlöst die Gunners

Von Beginn an bestimmte Arsenal gegen den Aufsteiger erwartungsgemäß die Partie. Gabriel hatte nach einer Ecke die erste Chance des Spiels (6.). Burnley war aber auch gut in der Partie, Amdouni zwang Raya zu einer Parade (8.). Die Gäste machten die Räume eng, Arsenal tat sich schwer und brauchte Geduld, um die Defensivreihe von Burnley zu knacken. Meist kamen die Gunners über die Außen, so auch bei den Chancen von Saka (20.) und Havertz (25.).

Auf der anderen Seite musste erneut Raya retten - gegen Gudmundsson vereitelte der Spanier glänzend (31.). Gegen Ende der ersten Hälfte entwickelte sich ein Bild, was man sonst aus dem Handball kennt, Arsenal spielte um den den Strafraum herum, Burnley verteidigte teils mit allen elf Mann. In der Nachspielzeit traf Trossard nach Vorlage von Saka mit einer der wenigen Chancen zur Führung für die Gunners (45.+1).

Burnleys Ausgleich währt nicht lange

Nach der Pause musste Arsenal dann zunächst den Ausgleich hinnehmen (54.). Koleosho leitete nach einem Dribbling gegen Tomiyasu ein, mit etwas Glück und von Gabriel abgefälscht fand Brownhill mit seinem Abschluss dann den Weg ins Netz. Arsenal antwortete aber postwendend: Zunächst parierte Trafford gegen Gabriel Martinelli (57.), die anschließende Ecke köpfte Saliba zum 2:1 ein. Arsenal ließ danach den Ball wieder laufen, Chancen gab es in dieser Phase kaum welche.

Erneut eine Ecke bescherte den Gunners dann das vorentscheidende 3:1. Zinchenko traf per artistischen Scherenschuss in den Winkel (74.). Die letzten Minuten mussten die Hausherren dann in Unterzahl absolvieren, da Fabio Vieira für ein grobes Foul Rot sah (83.). Burnley versuchte in Überzahl noch einmal, etwas am Ergebnis zu ändern, mehr als Ansätze kamen dabei aber nicht herum.

So feiert Arsenal einen verdienten 3:1-Erfolg und zieht in der Tabelle am Nordlondon-Rivalen Tottenham vorbei, das zuvor mit 1:2 in Wolverhampton verlor.