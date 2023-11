Psychische Probleme: Burnleys Top-Torjäger Foster nimmt Auszeit

Der FC Burnley muss auf unbestimmte Zeit auf Lyle Foster verzichten. Der Angreifer hat mit psychischen Problemen zu kämpfen und nimmt sich eine Auszeit.

In den vergangenen drei Partien fehlte Lyle Foster im Aufgebot von Burnley - als Grund für den Ausfall des Top-Torjägers nannte der Aufsteiger eine "Krankheit". Am Donnerstag gaben die Clarets ein Update und verrieten die genaue Erkrankung: "Kürzlich teilte uns Lyle mit, dass er weiterhin mit Problemen in Bezug auf sein psychisches Wohlbefinden zu kämpfen hat und Hilfe sucht", schrieb der FCB in einer Pressemitteilung.

Daher nimmt sich der 23-Jährige, der sich in "Obhut von Spezialisten" befindet, eine Auszeit vom Fußball. Wie lange Burnley auf den Südafrikaner verzichten muss, ist natürlich unklar. "Wir tun jetzt alles, was wir können, um ihn so schnell wie möglich wieder in die Lage zu versetzen, das zu tun, was ihm am meisten Spaß macht, nämlich Fußball zu spielen", erklärt Trainer Vincent Kompany und führt aus: "Denn das wird sich auch auf sein psychisches Wohlbefinden auswirken - und zwar positiv."

Ehrlich gesagt war es das Beste, nach Hause zu gehen und zu schlafen. Lyle Foster

Foster leidet nicht zum ersten Mal unter psychischen Problemen: Bereits 2021 als Spieler von Westerlo hatte er mit Depressionen zu kämpfen. "Ich habe nur versucht, zum Training zu gehen, Spiele zu spielen und ehrlich gesagt war es das Beste, nach Hause zu gehen und zu schlafen. Es gab keine wirkliche Aufregung oder Vorfreude auf irgendetwas", offenbarte der Angreifer erst im Juli im Interview mit "EWN". Durch große Unterstützung seiner Familie genoss er zum Zeitpunkt des Interviews das Leben "auf und neben dem Platz" wieder.

Der Rückfall des Stürmers trifft Burnley auch sportlich enorm. Denn Foster, den die Clarets im Januar vom belgischen Erstligisten Westerlo verpflichtet hatten, war in der laufenden Spielzeit in seinen sieben Ligapartien an mehr als der Hälfte der FCB-Treffer direkt beteiligt: Drei der bisherigen acht Ligatore erzielte er selbst und zwei bereitete der zehnmalige Nationalspieler Südafrikas vor. Aufgrund der Leistungen verlängerte der Klub den Vertrag mit Foster erst am 26. Oktober bis 2028.