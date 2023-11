Ein Wechsel sagt alles: Solanke tut geschwächten Magpies weh

Nach dem schwachen Auftritt in Dortmund hat Newcastle in Bournemouth den nächsten folgen lassen. Damit setzte sich auch eine Bruno-Guimaraes-Serie fort.

Bleibt die Champions League für Newcastle United vorerst ein Intermezzo? In der BVB-Gruppe droht das Aus, und in der Premier League sind die ersten vier Plätze am Samstag vorerst aus dem Sichtfeld geraten. Die personell schwer angeschlagenen Magpies unterlagen am Samstagabend mit 0:2 bei Kellerkind Bournemouth, das seinen zweiten Saisonsieg feierte und die Abstiegsränge verließ.

Beim bereits hochverdienten 0:2 in Dortmund unter der Woche hatte sich mit Angreifer Wilson der nächste wichtige Spieler verletzt, in Bournemouth fehlte zu allem Überfluss auch noch Bruno Guimaraes gelbgesperrt. Und so schickte Trainer Eddie Howe eine Not-Elf ohne echten Stürmer auf den Rasen, dafür mit dem 17-jährigen Liga-Debütanten Miley - der später für den 18-jährigen Liga-Debütanten Parkinson das Feld verließ. Ein Wechsel, der alles sagte, zumal Howe schon früh den angeschlagenen Almiron hatte ersetzen müssen (31.).

Ungewollter "Steilpass" leitet Solanke-Doppelpack ein

Im ersten Durchgang hatten sich die Magpies trotzdem noch einige gute Gelegenheiten erarbeitet und waren immer wieder an Bournemouths genesenem Keeper Neto gescheitert. Doch spätestens nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste fast alles vermissen, während die mutigen Cherries begannen, Angriff um Angriff zu initiieren, und sich schließlich belohnten: Torjäger Solanke überwand Pope nach unglücklichem "Steilpass" von Newcastle-Mittelfeldmann Willock im kurzen Eck (60.) und schnürte per Abstauber nach einer Ecke den Doppelpack (73.). Danach vergaben die Hausherren noch zahlreiche weitere Chancen.

Newcastle rutscht durch die erste Liga-Niederlage seit dem 2. September in der Tabelle mindestens auf den siebten Platz ab, und Howe wird nun hoffen, dass sich in der anstehenden Länderspielpause ein paar Spieler zurückmelden. Bruno Guimaraes ist danach immerhin wieder spielberechtigt. Seit der Brasilianer im Februar 2022 debütierte, gewannen die Magpies keines der sieben Spiele, in denen er fehlte.