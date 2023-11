Salah bricht den nächsten Rekord: Liverpool bereit für ManCity

Der FC Liverpool scheint bereit für das Premier-League-Topspiel gegen ManCity nach der Länderspielpause. Die Reds gewannen gegen das zuletzt formstarke Brentford souverän mit 3:0. Verlass war mal wieder auf Torjäger Salah.

Wer anders als Superstar Salah hätte Liverpool im Heimspiel gegen Brentford in die Spur bringen sollen. Der Ägypter bleibt die Lebensversicherung in der Mannschaft von Jürgen Klopp. Und er schrieb am Sonntagnachmittag Geschichte: Salah ist der erste Spieler, dem in jedem der ersten sechs Liga-Heimspiele der Reds mindestens ein Tor gelang.

Zuvor hatten sich die Liverpool-Fans allerdings schon ordentlich "warmjubeln" dürfen: Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando, nach 22 Minuten zappelte der Ball erstmals im Netz - Darwins Treffer wurde wegen einer hauchzarten Abseitsstellung einkassiert. Nur fünf Minuten später versenkte der Uruguayer einen Fallrückzieher im rechten Eck, doch wieder lag eine Abseitsstellung - diesmal eine deutlichere - vor (27.).

Als die Reds dann auch den ersten Schreck-Moment überstanden hatten - Mbeumo lief alleine auf Alisson zu (32.) -, schritt der angesprochene Salah zur Tat. Nach hohem Ballgewinn von Matip bediente Alexander-Arnold Darwin, der für Salah mustergültig auflegte (39.).

Es war erst das dritte Mal seit Datenerfassung, dass in der Premier League ein Spieler alle seine ersten sieben Liga-Assists für den gleichen Torschützen verzeichnete - nach Kevin Campbell für Ian Wright (die ersten zehn) und Troy Deeney für Odion Ighalo (die ersten sieben).

Noch vor der Pause hätte Salah erhöhen können, doch nach butterweicher Flanke von Alexander-Arnold flog sein Volley mit dem schwächeren Rechten deutlich drüber (45.+5). Nach dem Seitenwechsel hätte die Partie womöglich kippen können, doch der VAR entschied sich nach Überprüfung doch gegen eine Rote Karte für Endo - der Japaner hatte Nörgaard mit offener Sohle am Knie erwischt (54.).

Tsimikas bereitet doppelt vor

So trat wieder Salah in Erscheinung: Der emsige Tsimikas kratzte den Ball vor der Grundlinie an den zweiten Pfosten, wo der Ägypter cool einköpfte - 2:0 (62.). In seinem 117. Premier-League-Auftritt für Liverpool in Anfield war es die 119. direkte Torbeteiligung (87 Treffer, 32 Vorlagen).

In die vielleicht beste Phase von Brentford hinein fiel dann der 3:0-Endstand: Wieder bereitete Tsimikas vor, diesmal bedankte sich Diogo Jota mit einem präzisen Schuss von der Strafraumkante - wieder war Ex-Freiburger Flekken in Brentfords Tor machtlos (74.).

Mit nun 27 Punkten aus zwölf Spielen scheint Liverpool bereit für das Gigantenduell nach der Länderspielpause: Am 25. November reisen die Reds als Tabellenzweiter zum Spitzenreiter Manchester City.